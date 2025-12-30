Le PSG va ouvrir les portes de son Campus au KAS Eupen

Il y a quelques semaines, QSI a racheté le KAS Eupen. Le club belge va profiter des installations du Campus pendant une semaine avant la reprise de sa saison.

Propriétaire du PSG, QSI a également des parts dans le club de Braga. Ces dernières semaines, il a officialisé le rachat de l’équipe de deuxième division belge du KAS Eupen. Ce dernier devrait permettre à certains jeunes titis de commencer leurs carrières professionnelles dans un contexte moins médiatisé que celui du PSG. Une première action entre les deux clubs va avoir lieu lors du début de l’année 2026.

Présent du 2 au 10 janvier

En effet, comme le rapporte L’Equipe, à partir du 2 janvier, le Campus PSG va accueillir le KAS Eupen. Les joueurs de Bruno Pinheiro resteront jusqu’au 10 janvier au centre d’entraînement parisien sous la forme d’un camp pour préparer la deuxième partie de saison, assure le quotidien sportif. « Les Belges ne logeront pas au sein même du campus mais profiteront des terrains pour s’entraîner et des salles de musculation et de récupération », avance L’Equipe. Le KAS Eupen reprendra la compétition le 17 janvier prochain avec la rencontre de la 19e journée de D2 Belge contre le leader, Beveren.











