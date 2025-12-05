Le PSG va ouvrir un espace éphémère au Qatar du 14 au 17 décembre

Le 17 décembre prochain, le PSG va jouer la finale de la Coupe Intercontinentale à Doha. En marge de cette rencontre, le PSG va ouvrir un espace éphémère.

Vainqueur de la Ligue des champions le 31 mai dernier avec une large victoire en finale contre l’Inter Milan (5-0), le PSG s’est qualifié pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Il connaîtra son adversaire le 13 décembre prochain à l’issue du mini-tournoi entre les différents vainqueurs des Ligues des champions des différents continents qui se déroule entre le 10 et le 13 décembre. Ce vendredi, le PSG a indiqué qu’il allait ouvrir de façon éphémère un Ici C’est Paris Park by Qatar Airways en marge de cette rencontre.

Un lieu inspiré de la PSG House à Los Angeles

Ce lieu s’inspire de la PSG House déployée à Los Angeles l’été dernier lorsque le club de la capitale disputait la Coupe du monde des clubs. Dans son communiqué, le champion d’Europe explique que la Ici C’est Paris Park by Qatar Airways sera accessible au public le 14 décembre de 17h à 22h et les 15, 16 et 17 décembre, de 15h à 22h. Cet espace, pensé comme un lieu de partage intergénérationnel, invite familles, enfants et passionnés de tous horizons à découvrir l’univers du Club dans une atmosphère ludique et conviviale. « Tout au long de l’événement, les visiteurs pourront profiter d’une sélection d’expériences immersives et créatives imaginées pour tous les publics. Ici C’est Paris Park by Qatar Airways accueillera notamment un espace d’immersion à 360°, des activations culturelles et musicales, des ateliers pour les plus jeunes, un mini-terrain de football animé par des coachs de la PSG Academy, ainsi qu’un espace café en collaboration avec Chef Nour. Les partenaires du Club proposeront également leurs propres zones d’expérience, tandis qu’un espace boutique mettra en avant des produits et collaborations emblématiques. Les familles pourront aussi découvrir certains trophées majeurs du Paris Saint-Germain et repartir avec des souvenirs de cette expérience unique. L’ambition reste simple : offrir à chacun un lieu vivant et accessible, où se mêlent sport, culture, musique, création et passion Paris Saint-Germain. »