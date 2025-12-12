Le PSG va ouvrir une nouvelle Academy en Chine

Le PSG est un club reconnu mondialement. Il s’implante un peu partout dans le monde avec ses PSG Academy. Il va en ouvrir une nouvelle en Chine.

Le PSG essaye de se rapprocher de ses supporters partout dans le monde avec l’ouverture de PSG Academy afin de permettre à un très grand nombre de jeunes enfants de pratiquer le football dans des conditions optimales partout dans le monde. Depuis plusieurs années, il a décidé d’ouvrir ces fameuses PSG Academy un peu partout sur le globe. Ce vendredi, le club de la capitale a annoncé l’ouverture prochaine d’une nouvelle Academy en Chine.

La troisième en Chine

Comme l’explique le PSG dans son communiqué, ce sera la troisième dans le pays asiatique après celles implantées à Hong Kong et Macao. Cette nouvelle PSG Academy va ouvrir à Guangdong. « Dans la continuité de ces ouvertures et du développement du programme dans la région, deux tournois d’envergure ont été organisés plus tôt cette année : le PSG Academy Youth GBA Tournament Hong Kong et le PSG Academy Youth GBA Tournament Macau. » La Paris Saint-Germain Academy ouvrira des académies et dirigera des stages de football dans tout le Guangdong, pour les filles et garçons de 4 à 18 ans, afin de transmettre la méthodologie du Club fondée sur l’excellence, le respect et la passion du jeu. Les entraînements seront assurés par des coachs certifiés, suivant le programme officiel du Club, et permettront aux jeunes joueurs de participer aux événements internationaux du réseau PSG Academy, dont la prestigieuse PSG Academy World Cup organisée à Paris, indique le PSG dans son communiqué. Cette nouvelle ouverture renforce le réseau mondial des PSG Academy, désormais présent dans plus de 21 pays et constitue une étape importante dans le rayonnement du Club en Chine, conclut le champion d’Europe.



