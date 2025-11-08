Le PSG va ouvrir une nouvelle PSG Academy au Mexique

Le PSG compte de très nombreuses PSG Academy un peu partout dans le monde. Le club de la capitale en ouvrira une nouvelle à Guadalajara au Mexique en janvier.

Avec sa PSG Academy, le PSG veut permettre aux enfants du monde entier de pouvoir jouer au football dans des bonnes conditions. Il s’est implanté dans de très nombreux pays. Ces dernières heures, le club de la capitale a annoncé l’ouverture d’une nouvelle PSG Academy, cette fois-ci au Mexique à Guadalajara. Cette dernière sera ouverte en janvier 2026 au sein du Colegio Albert Camus qui dispose d’un terrain synthétique aux normes FIFA, faisant de lui l’un des plus modernes du Mexique, indique le PSG dans son communiqué.

Ouverture officielle le 12 janvier 2026

C’est ici que les filles et garçons âgés de 4 à 18 ans pourront vivre la magie du football à travers la méthodologie d’entraînement du Paris Saint-Germain, reconnue dans le monde entier, poursuit le PSG. « Plus qu’un simple programme sportif, il s’agit d’un véritable parcours de développement des compétences, de la passion et de l’amour du jeu avec des infrastructures de qualité. Et ce n’est qu’un début : dès la saison prochaine, la Paris Saint-Germain Academy Mexico prévoit déjà d’étendre cette expérience unique et ces infrastructures de haut niveau en ouvrant de nouveaux centres d’entraînements dans d’autres villes du pays. Dès le 12 janvier 2026, les joueurs, qu’ils soient débutants ou confirmés, pourront s’inscrire au programme annuel, qui comprendra plusieurs séances d’entraînement par semaine avec des coachs formés à la méthodologie du Club, ainsi qu’un match le week-end. Les stages d’été seront également proposés pendant les vacances scolaires, permettant aux enfants de vivre une semaine complète aux couleurs et au rythme de Paris Saint-Germain. »





