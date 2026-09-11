Le PSG va porter ses deux étoiles dans toutes les compétitions cette saison

Double champion d’Europe, le PSG arbore ses deux étoiles sur le maillot même en Ligue 1. Et il l’utilisera sur tous ses maillots dans toutes les compétitions.

Vainqueur des deux dernières Ligues des champions, le PSG arbore deux étoiles sur son maillot. Si la saison dernière, la première étoile n’était utilisée que lors des matches de la Ligue des champions, on a pu constater que lors de ce début d’exercice 2026-2027, les étoiles étaient présentes sur les maillots lors du Trophée des champions et en Ligue 1. La radio ICI Paris Île-de-France explique que le club de la capitale lui a confirmé qu’il allait conserver les deux étoiles sur ses maillots dans toutes les compétitions auxquelles il va participer cette saison. Un choix pour célébrer le back-to-back, explique le PSG en interne auprès de la radio francilienne.

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Symboliser les deux Champions League

ICI Paris Île-de-France explique que le PSG a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un changement de logo mais d’une envie de symboliser les deux titres européens consécutifs. La radio conclut en expliquant que ces deux étoiles ne seront présentes que sur les maillots de l’équipe première. Une chose naturelle puisque c’est cette dernière qui a remporté les deux Ligues des champions. Les équipes de jeunes et les Féminines pourraient en aborder une si jamais elles remportent dans les années à venir la Youth League et l’UEFA Women’s Champions League.



