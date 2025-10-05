Le PSG va porter un maillot spécial pour le match contre Lille

Ce dimanche, le PSG a annoncé un nouveau partenariat entre PSG For Communities et la Virgil Abloh foundation. Un maillot spécial sera porté par les joueurs du PSG contre Lille en ce sens.

Le PSG est l’un des meilleurs clubs du monde. Il attise les convoitises des marques pour s’associer à lui. Ce dimanche, le club de la capitale a annoncé un nouveau partenariat. Le PSG for Communties et Virgil Abloh Foundation unissent leurs forces pour soutenir la jeunesse, indique le PSG dans son communiqué. Pour fêter ce partenariat, les joueurs du PSG porteront un maillot spécial ce dimanche soir lors de la septième journée contre Lille.

« Une collaboration nourrie par des années d’échanges »

« PSG for Communities et la Virgil Abloh Foundation officialisent une collaboration nourrie par des années d’échanges et une vision commune : placer l’inclusion, l’éducation, la créativité et l’équité au service de la jeunesse. Une première activation lors de l’exposition Virgil Abloh: The Codes. Le samedi 4 octobre, 25 jeunes issus des programmes École Rouge & Bleu et Allez les Filles de PSG for Communities ont pu vivre une expérience unique au Grand Palais. Ils ont participé à des ateliers mêlant culture et créativité avec des sessions de customisation de maillots et ballons du Paris Saint-Germain, en écho à l’univers artistique de Virgil Abloh. Un maillot conçu comme un pont culturel pour marquer le lancement de cette collaboration, les deux institutions dévoilent un maillot en édition limitée conçu par Virgil Abloh Archive™. Inspiré du maillot away 2024/26 du Paris Saint-Germain, il revisite les codes signatures du créateur. Le lynx, mascotte officielle du club, y remplace la panthère chère à Virgil Abloh, en clin d’œil à la tradition américaine des mascottes sportives. L’inscription en Helvetica « AWAY FROM HOME » rend hommage à son héritage créatif et à Paris, ville de cœur et seconde maison du designer, entre Chicago et la capitale française. Plus qu’un simple vêtement de sport, ce maillot se veut une toile narrative et un pont culturel entre Paris et Chicago, entre la France et les États-Unis, entre le sport et la créativité. Il devient également un outil d’action sociale puisque les bénéfices générés par sa vente seront reversés au programme École Rouge & Bleu de PSG for Communities, via le Fonds de Dotation Paris Saint-Germain, ainsi qu’au programme ABLOH AIR de la Virgil Abloh Foundation. » Ce maillot en édition spéciale est disponible dès maintenant sur http://store.psg.fr et sera proposé, à partir du 6 octobre 2025, dans les boutiques officielles du Paris Saint-Germain ainsi que dans le pop-up Colette installé au Grand Palais à l’occasion de l’exposition Virgil Abloh: The Codes. Prix : 175 euros.