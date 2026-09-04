Le PSG va présenter ses cinq recrues en marge de PSG / Monaco

Ce vendredi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG va jouer son premier match de la saison au Parc des Princes contre Monaco lors de la troisième journée de Ligue 1. Il va en profiter pour présenter ses cinq recrues estivales.

Pour la première fois de la saison, le PSG va jouer devant ses supporters ce vendredi soir lors de la réception – au Parc des Princes – de l’AS Monaco pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Après deux nuls renversants à Rennes (2-2) et Lille (2-2), le club de la capitale tentera d’enfin lancer sa saison de championnat avec un succès contre les Monégasques. Avec cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique voudront aussi bien préparer leur entrée en lice en Ligue des champions avec la rencontre contre le Slovan Bratislava, toujours au Parc des Princes, mercredi soir (21 heures, Canal Plus).

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Une présentation quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre

En marge de la rencontre contre l’AS Monaco, le PSG va présenter ses cinq recrues estivales, selon les informations d’Arthur Perrot et Bruno Salomon. Ce dernier explique qu’Alessandro Longoni, Maghnes Akliouche, Lucas Digne, Mika Godts et Ferran Torres seront présentés sur la pelouse du Parc des Princes entre 20h30 et 20h45, soit quelques minutes avant le coup d’envoi du choc de la troisième journée de Ligue 1.