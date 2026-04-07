Le PSG va rencontrer les maires de Poissy et Massy au sujet de son futur stade

Pour continuer à grandir, le PSG veut devenir propriétaire de son stade. Ce mardi, il doit rencontrer les maires de Poissy et Massy au sujet de son possible futur stade.

Le dossier de la vente du Parc des Princes a été relancé avec l’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris. En conflit avec l’ancienne maire, Anne Hidalgo, le club de la capitale a donc renoué le contact avec le changement de tête dans la capitale française. Pour autant, le PSG n’abandonne pas les dossiers Poissy et Massy, qu’il avait sélectionnés pour la création de son futur stade lorsque l’achat du Parc des Princes n’était plus une possibilité.

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Renouer les échanges après la pause des municipales

Selon les informations de L’Equipe, Victoriano Melero, directeur général du PSG, doit rencontrer aujourd’hui la maire de Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, ainsi que le maire de Massy, Nicolas Samsoen. Le quotidien sportif explique qu’il s’agit de renouer les échanges après la pause des élections municipales, de reprendre le rythme de travail et de relancer les comités de pilotage territoriaux. « Les deux maires, qui ont été réélus, ont annoncé organiser des consultations pour connaître l’avis de leur population. Le PSG a annoncé vouloir trancher l’avenir de son stade à l’automne », conclut le quotidien sportif.