Le PSG va rendre hommage à Marco Verratti avant Nice

Marco Verratti n’est officiellement plus un joueur du PSG. Le milieu de terrain pourra faire ses adieux aux supporters parisiens demain en marge de la rencontre contre Nice.

Après 11 ans au PSG, Marco Verratti a officiellement quitté le club de la capitale. Le milieu de terrain (30 ans) a rejoint le Qatar et le club d’Al-Arabi. Depuis son arrivée en 2012, le Petit Hibou aura participé à 416 matches toutes compétitions confondues pour 11 buts et 56 passes décisives. Il est également le joueur le plus titré des Rouge & Bleu avec 30 titres, dont 9 Ligue 1, un record pour un seul joueur. N’ayant pas pu jouer une dernière fois avec le club de la capitale, il n’a pas pu avoir d’adieux, comme cela avait été le cas pour Angel Di Maria la saison dernière.

Verratti présent au Parc des Princes demain

Mais le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du PSG pourra lui aussi avoir l’hommage de ses supporters. Après l’annonce de Luis Enrique en conférence de presse, le PSG a communiqué sur ses réseaux sociaux. Le club de la capitale a fait savoir qu’un hommage, avec la présence du joueur, allait être organisé demain en marge de la rencontre entre le PSG et Nice, dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Une cérémonie qui débutera à 20 heures. Depuis l’officialisation de son départ, plusieurs de ses coéquipiers, actuel ou ancien, ont posté un mot sur leurs réseaux sociaux pour lui souhaiter bonne chance pour sa nouvelle aventure. Nul doute qu’il sera acclamé par le Parc des Princes demain soir.