Où jouera le PSG dans les années à venir ? Alors que des tensions existent entre la Ville de Paris et le club au sujet du Parc des Princes, les décideurs parisiens pourraient finalement se positionner pour acquérir le Stade de France.

À la recherche d’une nouvelle enceinte en cas d’hypothétique départ du Parc des Princes dans les années à venir, le PSG étudie divers projets. En effet, depuis plusieurs mois, des tensions existent entre la Ville de Paris et le club parisien au sujet de l’achat définit du Parc des Princes. Désireux d’obtenir son propre stade, le board des Rouge & Bleu avait fait de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud sa priorité numéro une avec pour objectif de moderniser le stade et l’agrandir (environ 58.000 places contre 47.000 aujourd’hui) avec de lourds travaux de rénovation. Cependant, le club parisien doit faire face aux discussions très compliquées avec la Maire de Paris, Anne Hidalgo, et ses équipes.

🚨 | Anne Hidalgo pour @telematin :



“Un risque de voir le PSG partir du Parc des Princes ? Oh vous savez, il n’y a pas beaucoup de plan B [pour le PSG] … Mais il faut qu’on discute !” pic.twitter.com/B7NiivCj9k — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 26, 2023

Un revirement de situation dans le dossier Stade de France

Et selon les dernières informations de L’Equipe, un revirement de situation va avoir lieu dans le dossier du Stade de France. En effet, le PSG va répondre à l’appel d’offres lancé par l’Etat pour la gestion du Stade de France à partir du 1er juillet 2025. « La concession actuelle s’achève dans un peu plus de deux ans et trois mois et doit donc être remise sur le marché. » Si la FIFA a fait part de son intérêt pour l’enceinte dionysienne, « aujourd’hui, toutes les options sont possibles : aussi bien un appel d’offres concessif qu’une mise en concurrence sur un achat. » Le prix du stade situé en Seine-Saint-Denis est estimé à 600 millions d’euros. Se positionner sur ce dossier permet également au PSG de mettre la pression sur la Ville de Paris. À ce jour, le Parc des Princes demeure l’option numéro une des décideurs parisiens mais les discussions avec les équipes d’Anne Hidalgo n’ont pas avancé. « Étudier la faisabilité d’une migration au Stade de France apparaît donc logique, comme tenter de trouver un terrain, plus ou moins loin de Paris, où construire la future enceinte du club », précise le quotidien sportif dans son édition du jour.

La société Legends, mandaté par le PSG pour mener une étude de marché, soumet depuis plusieurs jours à différentes cibles ces trois possibilités. « Elle a commencé par sonder de futurs clients potentiels du PSG. Depuis peu, elle prend la température auprès de ceux qui possèdent des hospitalités au Parc des Princes avant de se tourner vers le grand public. » L’intérêt du PSG pour le Stade de France est perçu comme grand revirement de situation, tant une arrivée des Rouge & Bleu dans cette enceinte n’était pas envisageable les années précédentes. En effet, le côté multifonctions du stade (avec sa piste d’athlétisme) était considéré comme un frein aux yeux du board parisien. Mais une nouvelle preuve montre que cette hypothèse a repris du crédit. En effet, « Legends s’est renseigné pour savoir s’il était possible de transformer le Stade de France en vrai stade de foot », conclut L’E.