Le PSG va revenir à la charge dans le dossier Milan Skriniar

Le PSG n’a pas encore fini ses emplettes dans ce mercato estival. En plus des recrutements de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, trois autres recrues sont espérées par Christophe Galtier, soit un nouveau renfort par ligne (défense, milieu, attaque). Si la piste Fabian Ruiz prend de l’ampleur ces dernières heures pour apporter une plus-value technique dans l’entrejeu parisien, la piste menant au défenseur central est connue depuis plusieurs semaines : Milan Skriniar.

Simone Inzaghi craint le départ de Milan Skriniar

Cependant, ces derniers jours, le dossier était au ralenti et une prolongation de contrat du Slovaque de 27 ans (dont le bail prend fin en 2023) était à l’étude chez les Nerazzurri. Mais d’après les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG va revenir à la charge et pourrait avoir gain de cause. En effet, à quelques semaines de la fermeture du mercato estival, les dirigeants de l’Inter Milan pourraient cette fois-ci céder face aux assauts des Parisiens. Depuis le début des rumeurs, le club italien était intransigeant et demandait pas moins de 70M€ pour son défenseur. Cependant, le nouveau PSG version Luis Campos ne souhaite pas surpayer ses recrues et n’aurait proposé qu’une offre de 50M€. Mais afin d’amasser quelques liquidités, le président intériste – Steven Zhang – pourrait céder face à la prochaine proposition parisienne, même si le journal italien ne sait pas si les Rouge & Bleu vont augmenter leur offre de 50M€.

De son côté, Simone Inzaghi s’inquiète de cette nouvelle offensive des Parisiens. En effet, en l’absence de son international slovaque (qui revient de blessure), l’entraîneur des vice-champions d’Italie a vu sa défense très friable lors de cette pré-saison avec 10 buts encaissés en 5 matches et aucun clean-sheet. Taulier des Nerrazzuri, la perte de Milan Skriniar serait difficile à compenser, surtout que la piste prioritaire, Bremer, a rejoint la Juventus Turin. Et les autres solutions alternatives comme Francesco Acerbi (Lazio Rome) et Manuel Akanji (Borussia Dortmund) n’apporteraient pas la même fiabilité que Milan Skriniar.

Pour rappel, comme l’avait indiqué L’Equipe il y a quelques jours, en cas d’arrivée au PSG, Milan Skriniar occuperait le rôle d’axial droit dans la défense à trois de Christophe Galtier. Ainsi, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe seraient en concurrence sur le côté gauche.