Le PSG va s’offrir un nouveau sponsor de grande envergure

Meilleur club du monde depuis deux ans, le PSG attire les sponsors qui veulent s’associer au double champion d’Europe. L’Oréal, marque de cosmétiques française, devrait bientôt s’engager auprès du PSG.

Le PSG est le meilleur club du monde depuis deux ans, lui qui s’est offert les deux dernières Ligues des champions. Avec ses performances sur le terrain, il voit son nombre de supporters grimper partout dans le monde. Il est aussi sollicité par de nombreux sponsors qui aimeraient s’associer à lui. Ces dernières semaines, le club de la capitale a dévoilé des partenariats avec Coca-Cola ou encore le groupe automobile BYD.

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Un contrat d’au moins deux ans

Selon les informations de L’Equipe, une nouvelle marque internationale devrait bientôt s’associer au PSG. En effet, le club de la capitale serait proche de trouver un accord avec L’Oréal, le géant des cosmétiques. Le quotidien sportif indique que ce nouveau partenariat devrait être d’au moins deux ans. Ce partenariat devrait apporter un peu moins de cinq millions d’euros par an au club de la capitale. L’Equipe conclut en expliquant que ce partenariat devrait être prochainement annoncé.