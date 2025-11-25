Le PSG va sortir un nouveau maillot Lifestyle Retro durant l’été 2026

Depuis plusieurs saisons, le PSG a décidé de rééditer des maillots historiques de son histoire. Le prochain devrait être divulgué durant l’été 2026.

Le PSG a eu de nombreux maillots iconiques durant son histoire. Depuis plusieurs années, le club de la capitale a décidé d’en rééditer certains. Le dernier en date, le maillot domicile 2004-2005 avec en effigie, la légende Pedro Miguel Pauleta. Le prochain devrait sortir durant l’été 2026 selon les informations de Footy Headlines.

Un design Hechter

Le site spécialisé a en effet dévoilé des images de cette future tunique rétro. Cette dernière présente une base blanc cassé avec une grande bande rouge au centre, du style Hechter, avec deux bandes bleues plus fines des deux côtés de la bande rouge. Le logo du PSG serait plus simplifié et uniquement en blanc. Ce dernier devrait sortir avec des manches longues. Le design reflète étroitement les maillots du PSG de la première ère avec des détails minimes pour rester concentré sur le bloc de couleur emblématique. Une étiquette spéciale blanche et or se trouve sur l’ourlet inférieur gauche de la version rétro, conclut Footy Headlines.