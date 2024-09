Le PSG va toucher un beau pactole pour Joane Gadou

Joane Gadou est l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG. Alors qu’il avait encore un an de contrat stagiaire avec son club formateur, il a décidé de le quitter pour s’assurer d’avoir du temps de jeu. Il va rejoindre Salzbourg pour un montant inédit pour un si jeune joueur (17 ans).

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Chaque saison, plusieurs titis tapent à la porte de l’équipe première. Certains arrivent à se faire une place aux entraînements des professionnels, d’autres arrivent même à jouer des matches officiels. Joane Gadou aurait pu faire partie de cette catégorie. Le très grand défenseur central (1m95) est en effet l’un des meilleurs joueurs du centre de formation. Il a déjà fait quelques apparitions dans le groupe de Luis Enrique sans jamais entrer en jeu en match officiel, lui qui a joué contre Sturm Graz lors de la préparation.

Joane Gadou voulait absolument que le PSG récupère une indemnité

Alors qu’il lui restait un an de contrat avec son club formateur, et que ce dernier souhaitait lui offrir un premier contrat professionnel, Joane Gadou (17 ans) a fait savoir qu’il comptait quitter le PSG, estimant qu’il n’aurait pas forcément ses chances de jouer avec les professionnels cette saison. Depuis plusieurs jours, on explique qu’il va rejoindre Salzbourg, un des adversaires du PSG en Ligue des champions. Selon les informations de RMC Sport, Joane Gadou a passé sa visite médicale avec le club autrichien et va signer son contrat de trois ans. « Le montant de l’opération est de 10 millions d’euros, plus des bonus, ce qui constitue un petit record. C’est en effet l’indemnité la plus élevée touchée par le PSG pour un joueur mineur », indique Fabrice Hawkins. Les échanges entre les clubs ont été longs, mais les bonnes relations entre Red Bull et le PSG ont facilité l’opération. Le joueur voulait absolument que son club formateur récupère une indemnité, conclut RMC Sport.