Le PSG va toucher une somme d’argent grâce au transfert de Nkunku

Si le PSG montre toutes les peines du monde à vendre ses indésirables, il peut compter sur l’aide d’un ancien Titi, Christopher Nkunku, qui rapportera un petit pactole aux Rouge & Bleu.

Le PSG lance les grandes manoeuvres pour améliorer son effectif. Si aucune nouvelle recrue n’a encore été officialisée, les arrivées de Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio sont considérées comme actées selon plusieurs médias. Mais dans le sens des départs, Luis Campos devra également s’activer pour vendre, notamment les nombreux indésirables. Et à ce jour, une seule vente a rapporté un peu d’argent aux Rouge & Bleu, le transfert définitif d’Eric Dina Ebimbe à l’Eintracht Francfort, vendu pour un peu plus de 6,5M€. Mais un autre Titi va également rapporter une manne financière à son club formateur.

Entre 6-7M€ pour le PSG grâce au transfert de Nkunku

Vendu 15M€ au RB Leipzig à l’été 2019, le PSG avait placé un pourcentage de 15% sur la plus-value en cas d’éventuel transfert dans les années à venir. Et après avoir brillé en Bundesliga, le milieu offensif de 25 ans va découvrir la Premier League et plus précisément le Chelsea de Mauricio Pochettino. Les Blues ont officialisé la nouvelle ce mardi et auraient déboursé la somme d’environ 60M€ pour s’attacher les services de l’international français jusqu’en 2029. Grâce au pourcentage placé par le directeur sportif de l’époque, Antero Henrique, le PSG va donc toucher une somme dans cette transaction. En effet, comme le précise le journaliste de France Bleu Paris, Bruno Salomon, ce transfert de Christopher Nkunku devrait rapporter entre 6 et 7M€ aux Rouge & Bleu. Une somme à ne pas négliger alors que le PSG est souvent surveillé de très près par le fair-play financier de l’UEFA.