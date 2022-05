Le PSG va tout tenter pour convaincre Zinedine Zidane

Le PSG est lancé dans une nouvelle ère. Depuis la prolongation de Kylian Mbappé, au nez et à la barbe du Real Madrid, le club de la capitale va totalement repenser sa stratégie. Au premier plan de ces bouleversements annoncés, Luis Campos suppléera Leonardo en tant que directeur sportif. Cependant, le flou persiste en ce qui concerne le poste d’entraîneur.

Loin d’être en odeur de sainteté, notamment après la saison livrée par ses joueurs, Mauricio Pochettino se trouve sur la sellette. Problème, les pistes sérieuses pour lui succéder ne sont pas légion. Surtout que la direction parisienne, et plus particulièrement l’Emir, n’a qu’une idée en tête : faire signer Zinedine Zidane.

Une possibilité de voir Mauricio Pochettino rester au PSG ?

Via son site internet, Gianluca Di Marzio fait un petit point sur ce dossier. Ainsi, les pourparlers entre les différentes parties vont se poursuivre dans les jours à venir. L’Emir est notamment attendu sur Paris, plusieurs sources évoquant la finale de la Ligue des Champions comme raison de cette arrivée. Mais pour d’autres, ce voyage n’aurait en réalité qu’un but : convaincre ZZ de prendre en charge l’effectif du PSG. La direction francilienne va tout tenter dans cette optique, c’est ce que nous indique ce jour Gianluca Di Marzio. Une entreprise qui ne s’annonce pas simple sur le papier. Et pour le journaliste, si cette piste venait à tomber à l’eau, il ne serait pas impossible, loin de là, de voir Mauricio Pochettino rester en poste à l’issue de l’intersaison.

Luis Campos, soutenu dans l’ombre par Antero Henrique, explore évidemment d’autres opportunités. Mais si aucune d’entre elles n’est jugée satisfaisante, l’hypothèse de voir Mauricio Pochettino entraîner le PSG l’an prochain prendrait irrémédiablement du crédit.