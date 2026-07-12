le PSG veut diviser le prix de Ferran Torres par deux

D’après des échos en provenance d’Espagne, le PSG prépare sa première offre pour Ferran Torres. Et elle pourrait être moins élevée qu’annoncé.

On arrive sur la fin de la Coupe du monde et, avec elle, le mercato du Paris Saint-Germain devrait prendre un autre tournant. Ces dernières heures, c’est la piste Ferran Torres qui a pris de l’envergure. Luis Enrique, très fan du profil du polyvalent attaquant du FC Barcelone, pousserait pour qu’il devienne le remplaçant de Gonçalo Ramos. Mieux, l’international espagnol serait déjà d’accord pour rejoindre les doubles champions d’Europe en titre.

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Le PSG prépare sa première offre pour Ferran Torres

Mais encore faut-il s’entendre avec le FC Barcelone. Le club culé, sur le point de recruter Karim Adeyemi, a besoin de liquidités et Ferran Torres possède une bonne place sur la liste des transferts cet été. Surtout qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, tandis qu’une prolongation n’est pas forcément dans les tuyaux. Et selon Sport, les Blaugranas ont fixé le prix à 50 millions d’euros dans ce dossier.

Néanmoins, le PSG ne compte apparemment pas miser une telle somme sur l’ancien de Manchester City. Non, toujours selon Sport, Luis Campos aurait plutôt dans l’idée de payer moins de 30 millions d’euros. Une première offre, estimée à 28 millions d’euros, serait, en tout cas, en préparation selon le média catalan.

Reste à savoir si le FC Barcelone acceptera une telle ristourne. D’autres sources, plus ou moins crédibles, parlent d’un possible transfert autour des 35 millions d’euros. Une chose est toutefois sûre : il faudra attendre la fin de la Coupe du monde avant de connaître le fin mot de l’histoire. L’Espagne de Ferran Torres jouera contre la France d’Ousmane Dembélé pour une place en finale dès ce mardi soir (21h00).