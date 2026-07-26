Le PSG veut encore y croire dans le dossier Yan Diomande

Le dossier Yan Diomande a pris une autre tournure ces dernières heures avec l’arrivée du Real Madrid dans l’équation. Le PSG espère toujours une arrivée de l’international ivoirien.

Pour renforcer son attaque, le PSG s’est intéressé à Yan Diomande. Il y a quelques semaines, le club de la capitale avait même trouvé un accord avec l’international sénégalais pour un contrat de cinq ans. Les dirigeants parisiens ont alors entamé des négociations avec le RB Leipzig pour tenter de s’offrir Yan Diomande (19 ans). Mais la demande du club allemand, qui voudrait récupérer 130 millions d’euros pour son joueur, a refroidi les Parisiens. Ce dossier a pris une autre tournure ces dernières heures avec l’entrée du Real Madrid. Le joueur ferait désormais des Merengue sa priorité et les Madrilènes seraient prêts à répondre aux demandes de Leipzig.

Le PSG continue de négocier avec Leipzig

RMC Sport explique que le PSG n’a pas abdiqué dans ce dossier. Le média sportif rappelle que Yan Diomande a donné sa parole aux dirigeants parisiens, convaincu par le projet du club de la capitale, où le joueur peut poursuivre sa progression. « En parallèle, les discussions continuent entre le PSG et le RB Leipzig. Les négociations sont directement menées par le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, et Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance du club allemand. » RMC Sport indique que le PSG ne veut pas offrir 130 millions d’euros. Malgré cet écart financier, les échanges ne se sont pas arrêtés. Les deux dirigeants entretiennent d’excellentes relations. Suffisant pour mener le dossier à son terme. À Paris, on veut le croire, avance Fabrice Hawkins. Du côté du Real Madrid, malgré une première offre refusée, on reste optimiste dans ce dossier. Les dirigeants madrilènes estiment pouvoir trouver un terrain d’entente avec le club allemand, « d’autant que Leipzig n’a jamais fermé la porte à un départ différé. Le club de Bundesliga souhaiterait idéalement conserver son joueur une saison supplémentaire sous la forme d’un prêt, une solution qui pourrait satisfaire toutes les parties. Sauf Yan Diomande, lui, est déterminé à quitter Leipzig dès cet été. » Le Real voit en Yan Diomande une solution d’avenir, assure RMC Sport.

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Le Real Madrid a un accord avec le joueur

De son côté, Fabrizio Romano indique que le Real Madrid a trouvé un accord avec Yan Diomande sur un futur contrat. Après le refus de sa première offre (90 millions d’euros plus dix millions de bonus), le club madrilène est prêt à revenir à la charge, assure le spécialiste du mercato. Ce dernier confirme que le PSG n’a pas abandonné la piste et que les doubles champions d’Europe ont repris les contacts ces derniers jours pour tenter de rafler la mise. Florian Plettenberg évoque aussi ce dossier chaud. Le journaliste pour Sky Sport Deutschland indique que c’est désormais le Real Madrid qui est en pole position. Il confirme que l’international ivoirien a un accord avec le PSG et le Real pour un futur contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Le Real et le PSG sont pleinement informés de la situation actuelle. De nouveaux contacts ont eu lieu aujourd’hui. Le PSG ne lâche pas l’affaire, tandis que le Real pousse pour conclure un accord avec le RB Leipzig par des négociations directes désormais, avance Florian Plettenberg. Le journaliste conclut en indiquant que Leipzig est ouvert à une vente, mais que 100 millions d’euros sont loin d’être suffisants.



🚨⚪️ Real Madrid have verbally agreed on personal terms with Yan Diomande. 💣



Same as Paris Saint-Germain in June, Real also have player’s green light on terms.



Real set to return with new bid to Leipzig after €90m plus €10m rejected.



PSG, in contact again today to try until… pic.twitter.com/48MnE5Jqf5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026