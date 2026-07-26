Le PSG veut encore y croire dans le dossier Yan Diomande
Le dossier Yan Diomande a pris une autre tournure ces dernières heures avec l’arrivée du Real Madrid dans l’équation. Le PSG espère toujours une arrivée de l’international ivoirien.
Pour renforcer son attaque, le PSG s’est intéressé à Yan Diomande. Il y a quelques semaines, le club de la capitale avait même trouvé un accord avec l’international sénégalais pour un contrat de cinq ans. Les dirigeants parisiens ont alors entamé des négociations avec le RB Leipzig pour tenter de s’offrir Yan Diomande (19 ans). Mais la demande du club allemand, qui voudrait récupérer 130 millions d’euros pour son joueur, a refroidi les Parisiens. Ce dossier a pris une autre tournure ces dernières heures avec l’entrée du Real Madrid. Le joueur ferait désormais des Merengue sa priorité et les Madrilènes seraient prêts à répondre aux demandes de Leipzig.
Le PSG continue de négocier avec Leipzig
RMC Sport explique que le PSG n’a pas abdiqué dans ce dossier. Le média sportif rappelle que Yan Diomande a donné sa parole aux dirigeants parisiens, convaincu par le projet du club de la capitale, où le joueur peut poursuivre sa progression. « En parallèle, les discussions continuent entre le PSG et le RB Leipzig. Les négociations sont directement menées par le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, et Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance du club allemand. » RMC Sport indique que le PSG ne veut pas offrir 130 millions d’euros. Malgré cet écart financier, les échanges ne se sont pas arrêtés. Les deux dirigeants entretiennent d’excellentes relations. Suffisant pour mener le dossier à son terme. À Paris, on veut le croire, avance Fabrice Hawkins. Du côté du Real Madrid, malgré une première offre refusée, on reste optimiste dans ce dossier. Les dirigeants madrilènes estiment pouvoir trouver un terrain d’entente avec le club allemand, « d’autant que Leipzig n’a jamais fermé la porte à un départ différé. Le club de Bundesliga souhaiterait idéalement conserver son joueur une saison supplémentaire sous la forme d’un prêt, une solution qui pourrait satisfaire toutes les parties. Sauf Yan Diomande, lui, est déterminé à quitter Leipzig dès cet été. » Le Real voit en Yan Diomande une solution d’avenir, assure RMC Sport.
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Le Real Madrid a un accord avec le joueur
De son côté, Fabrizio
Romano indique que le Real Madrid a
trouvé un accord avec Yan Diomande sur un futur
contrat. Après le refus de sa première offre (90 millions d’euros
plus dix millions de bonus), le club madrilène est prêt à revenir à
la charge, assure le spécialiste du mercato. Ce dernier confirme
que le PSG n’a pas abandonné la piste et que les
doubles champions d’Europe ont repris les contacts
ces derniers jours pour tenter de rafler la mise. Florian
Plettenberg évoque aussi ce dossier chaud. Le journaliste
pour Sky Sport Deutschland indique que c’est désormais le
Real Madrid qui est en pole position. Il confirme
que l’international ivoirien a un accord avec le
PSG et le Real pour un futur
contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Le
Real et le PSG sont pleinement
informés de la situation actuelle. De nouveaux contacts ont eu lieu
aujourd’hui. Le PSG ne lâche pas l’affaire, tandis
que le Real pousse pour conclure un accord avec le
RB Leipzig par des négociations directes
désormais, avance Florian Plettenberg. Le
journaliste conclut en indiquant que Leipzig est
ouvert à une vente, mais que 100 millions d’euros sont loin d’être
suffisants.