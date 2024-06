À la recherche d’un milieu de terrain pour renforcer son entrejeu la saison prochaine, le PSG montre un intérêt pour le joueur de Benfica, João Neves.

Après une saison marquée par un triplé national et une demi-finale de Ligue des champions, le PSG compte bien faire aussi bien, voire mieux, lors du prochain exercice. Mais pour cela, Luis Enrique attend du renfort à chaque poste. Et comme souvent ces dernières saisons, l’entrejeu sera l’un des chantiers des dirigeants parisiens durant cette période estivale. Depuis quelques jours, un nom revient avec insistance dans la rubrique mercato, celui de João Neves. Sous contrat avec le SL Benfica jusqu’en 2028, le Portugais de 19 ans n’a pas souhaité prolongé son bail avec son club formateur. Et pour cause, il est suivi par de nombreux clubs européens. Mais à ce jour, seul le PSG semble montrer un intérêt prononcé pour le droitier d’1m74, convoqué avec le Portugal pour disputer l’Euro.

Le PSG prêt à mettre 75M€ pour João Neves

Mais tout dépendra du prix. João Neves est très demandé et le club lisboète attend la somme de 120M€, soit le montant de sa clause libératoire. Un prix que ne serait pas prêt à mettre le PSG. En effet, d’après le journaliste Ben Jacobs, « le PSG est sérieusement intéressé par João Neves, mais n’envisagera qu’une offre d’environ 75M€. » D’autres club de Premier League comme Arsenal et Manchester United sont également intéressés par l’international portugais mais ne sont pas prêts à mettre la somme demandée par Benfica. Dernièrement, certains médias lusitaniens évoquaient la possible intégration de joueurs du PSG (Renato Sanches et Carlos Soler) pour faire baisser la note.