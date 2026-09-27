Le PSG veut prendre une décision rapide pour son nouveau stade

En octobre, de nouveaux comités de pilotage auront lieu avec les trois dossiers retenus pour accueillir le stade du PSG. Le club parisien compte prendre une décision rapidement.

Le PSG va bientôt prendre sa décision pour son nouveau stade. Comme annoncé depuis plusieurs mois, le club de la capitale avait décidé qu’une annonce serait faite à l’automne 2026. « La décision pourrait tomber avant cette deadline, Nasser al-Khelaïfi souhaitant qu’elle intervienne le plus vite possible, peut-être vers fin octobre-début novembre, selon certaines sources », rapporte L’Équipe.

De nouveaux comités de pilotage programmés en octobre

Une fois cette décision actée, ce projet de grande envergure ne verra le jour qu’à l’horizon de six à dix ans, « le temps d’expurger les recours, de déposer les permis et de construire ou rénover, pour une inauguration en 2035 idéalement. » Un nouveau comité de pilotage, peut-être le dernier, aura lieu avec les différents dossiers : Poissy le 13 octobre et Massy le 16. Concernant le Parc des Princes, le comité de pilotage devrait également se tenir le 16 octobre. Ces trois dossiers comportent chacun leurs avantages et leurs complexités.

Poissy accueille déjà le centre d’entraînement du PSG depuis 2024, mais Île-de-France Mobilités estime le coût serait élevé pour doter la zone du futur stade de transports en commun adaptés à un tel projet. Une analyse contestée par les politiques locaux. De son côté, Massy fait face à une problématique majeure : l’accueil des Rouge & Bleu ne semble pas susciter un engouement chez les habitants de la commune « et le maire, Nicolas Samsoen (UDI), s’est engagé, avant les élections, à organiser un référendum si Massy était choisi. Une initiative qui n’est pas sans risque », précise le quotidien sportif.

Enfin, concernant le Parc des Princes, les derniers échanges de mercredi entre les différentes parties ont permis d’avancer et de dessiner certaines options envisagées des uns et des autres. Un Parc de 70 000 places, ou légèrement moins, est la piste privilégiée par la direction du PSG. « Dans ses études, elle envisage aussi de créer un accès au stade directement depuis le périphérique, probablement pour les joueurs et les officiels, ce qui leur permettrait d’arriver et de repartir plus facilement de l’enceinte. » Concernant les alentours de l’enceinte, le club parisien prévoit des logements, un parking et d’autres espaces accessibles toute l’année, qui seraient susceptibles d’être loués à des entreprises pour des événements. « Ce dossier n’est évidemment pas sans contraintes, notamment les travaux qui devraient affecter pendant plusieurs années le périphérique sur lequel une partie du Parc repose. Autre enjeu, et pas des moindres quel que soit le site choisi, le coût d’un tel projet. Qui paiera ? Le PSG ? Les collectivités locales en ces temps de crise ? Ce paramètre comptera à coup sûr dans le choix final », conclut L’Équipe.