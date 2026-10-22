Le PSG veut prolonger le contrat de Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia est un joueur essentiel pour le PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2029, il va poursuivre les négociations en vue d’une prolongation.

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal 2025, Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des artisans des deux victoires du club de la capitale en Ligue des champions. Important dans le onze de Luis Enrique, l’international géorgien va malheureusement être éloigné des terrains pendant de nombreux mois en raison d’une rupture du ligament croisé du genou droit. Malgré ce coup très dur, les doubles champions d’Europe ne vont pas oublier leur numéro 7 et vont poursuivre les discussions pour une prolongation de contrat selon les informations de RMC Sport.

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Des discussions déjà débutées

Le média sportif indique que les discussions entre les deux parties ont déjà commencé. Les deux parties ont commencé à poser leurs bases chiffrées, avec une volonté claire côté du PSG : prolonger Khvicha Kvaratskhelia jusqu’en 2032. « Reste désormais à trouver un terrain d’entente sur les conditions salariales. Le Géorgien sait que sa cote a considérablement grimpé après deux saisons de haut niveau, dont une dernière particulièrement aboutie. De son côté, Paris entend conserver une certaine maîtrise de sa masse salariale et respecter le cadre financier fixé par sa direction. » Un dossier important pour le PSG, qui souhaite inscrire son ailier dans la durée malgré ce coup d’arrêt. Pour remplacer l’international géorgien ces prochains mois, RMC Sport indique qu’en interne, le discours reste axé sur le collectif. Le staff parisien estime que l’équipe possède les ressources nécessaires pour faire face, en s’appuyant notamment sur la performance collective affichée récemment. « Pas question, donc, de bouleverser immédiatement les plans. Le club attend d’abord que les joueurs recrutés pour renforcer le secteur offensif prennent leurs responsabilités. » Si les prochaines semaines ne donnent pas satisfaction, la direction pourrait étudier certaines opportunités lors du mercato hivernal. Tout dépendra des performances de l’effectif, des besoins identifiés par le staff et des possibilités disponibles sur le marché, conclut RMC Sport.



