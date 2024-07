Ces derniers jours, trois joueurs agitent l’actualité mercato autour du PSG. Désiré Doué, Joao Neves et Victor Osimhen. Le club de la capitale aimerait clore ces dossiers assez rapidement.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG aurait fait de Joao Neves sa priorité. L’international portugais (19 ans) souhaite rejoindre le club de la capitale, mais les deux clubs doivent s’entendre sur les modalités du transfert. Si les dirigeants lisboètes souhaitaient obtenir 120 millions d’euros, soit la clause libératoire de son milieu de terrain, ils auraient revu leur exigence à la baisse et négocierait actuellement avec les dirigeants du PSG afin de trouver la meilleure solution pour toutes les parties. Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG aimerait régler ce dossier d’ici à la semaine prochaine. Du côté de Benfica, on comprend le désir de Joao Neves de signer chez le champion de France. Le journaliste indique que les deux clubs poursuivent leur discussion afin de trouver un accord assez rapidement.

A voir aussi : Mercato PSG – Le président de Benfica confirme une offre pour Joao Neves

Naples aimerait conclure ce dossier avant jeudi

Fabrizio Romano évoque aussi l’avenir de Victor Osimhen. Comme pour Joao Neves, le PSG aimerait que le dossier de l’attaquant se clôture la semaine prochaine. Si l’international nigérian a donné son accord pour rejoindre le club de la capitale, les deux clubs poursuivent leurs échanges pour trouver un accord. Dans la presse italienne, on évoque aussi le dossier de l’ancien lillois. Selon le Corriere Della Sera et le Corriere Dello Sport, la semaine prochaine devrait être décisive pour le deal autour de Victor Osimhen. Les deux clubs travaillent sans relâche pour réussir à trouver un accord. Il y a un accord économique à perfectionner, avancent les deux quotidiens sportifs transalpins. La Gazzetta dello Sport parle aussi de ce dossier. Selon ce dernier, Naples aimerait que le transfert de Victor Osimhen soit conclu d’ici mercredi soir, afin de pouvoir avancer dans le dossier de Romelu Lukaku. De son côté, l’international nigérian, qui a déjà trouvé un accord avec le PSG sur son futur contrat, aimerait que son avenir soit réglé rapidement. La Gazzetta indique que les négociations entrent dans la phase la plus délicate. Le PSG ne veut pas payer la clause libératoire de 130 millions d’euros et pourrait monter jusqu’à 100 millions d’euros, conclut le quotidien sportif transalpin.