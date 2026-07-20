Le PSG veut renforcer son attaque pour faire redescendre Doué au milieu

Le PSG a dans l’idée de renforcer son attaque afin de pouvoir utiliser plus souvent Désiré Doué dans l’entrejeu. D’où la piste Yan Diomande.

Dans les toutes prochaines heures, le Paris Saint-Germain officialisera l’arrivée de sa deuxième recrue après Alessandro Longoni. Il s’agit de Lucas Digne, lequel va faire son retour dix ans après. Désormais, Luis Campos se penche sur la suite du mercato. Et la suite, Loïc Tanzi nous en a donné un aperçu ce lundi au micro d’Ici Paris Île-de-France.

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Des avancées la semaine prochaine pour Yan Diomande ?

Selon le journaliste L’Équipe, le dossier Yan Diomande pourrait, par exemple, connaître une belle évolution la semaine prochaine. Nasser Al-Khelaïfi, proche des dirigeants du groupe Red Bull, mène les discussions. Une opération qui pourrait d’ailleurs se conclure pour moins de 110 millions d’euros étant donné les intérêts communs entre QSI et le groupe autrichien propriétaire du RB Leipzig. Même si rien n’est encore fait, le PSG resterait donc confiant pour la venue de l’international ivoirien.







Toujours d’après Loïc Tanzi, le but du PSG avec cette possible arrivée de Diomande serait de replacer plus souvent Désiré Doué dans l’entrejeu. Bradley Barcola pourrait donc rester, tandis qu’Akliouche remplacerait Lee et que Ferran Torres remplacerait Gonçalo Ramos. Loïc Tanzi précise concernant ce dernier : maintenant qu’il a brillé en étant le héros de l’Espagne, il pourrait être plus compliqué à déloger du Barça.

Avant cela, ce transfert aurait apparemment pu se négocier entre 15 et 20 millions d’euros. D’autres clubs commencent également à observer la situation du Barcelonais alors que son contrat prend fin dans un an. Loïc Tanzi parle notamment de Liverpool. Enfin, Éli Junior Kroupi resterait le renfort idéal aux yeux de Luis Enrique à ce poste. Néanmoins, comme on le sait, le prix réclamé par Bournemouth, plus de 100 millions d’euros, reste un frein.