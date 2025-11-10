Le PSG veut répondre aux demandes de Luis Enrique lors du mercato hivernal

Face à la cascade de blessures qui touche l’effectif, le PSG compte bien se renforcer lors du mercato hivernal en répondant aux demandes de Luis Enrique.

Si le PSG est leader de Ligue 1 et occupe le top 5 du classement général de la Ligue des champions, la formation de Luis Enrique doit faire face à quelques soucis. Entre méforme physique pour certains joueurs et hécatombe de blessures, le club de la capitale compte bien profiter du prochain mercato hivernal pour renforcer le groupe.

Trois joueurs espérés au mercato d’hiver ?

En effet, comme le rapporte Sport, la direction parisienne compte bien répondre aux demandes de Luis Enrique pour renforcer l’effectif face à la longue liste des blessures, l’usure physique des joueurs et la cadence du calendrier. Selon le quotidien espagnol, trois postes sont ciblés par les Rouge & Bleu : un milieu expérimenté, un ailier polyvalent capable d’évoluer sur les deux côtés et un défenseur pouvant jouer aux postes d’axial et latéral droit. Pour la défense, Eric Garcia, qui arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, est l’un des noms qui pourraient intéresser la direction parisienne. Si Luis Enrique a préféré donner sa chance à plusieurs jeunes (Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou) depuis le début de saison, « les absences prolongées des poids lourds commencent à inquiéter les Parisiens, qui ont placé la barre très haut après le succès de la saison dernière », conclut Sport.