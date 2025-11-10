Luis Enrique Luis Campos

Le PSG veut répondre aux demandes de Luis Enrique lors du mercato hivernal

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum10 novembre 2025

Face à la cascade de blessures qui touche l’effectif, le PSG compte bien se renforcer lors du mercato hivernal en répondant aux demandes de Luis Enrique.

Si le PSG est leader de Ligue 1 et occupe le top 5 du classement général de la Ligue des champions, la formation de Luis Enrique doit faire face à quelques soucis. Entre méforme physique pour certains joueurs et hécatombe de blessures, le club de la capitale compte bien profiter du prochain mercato hivernal pour renforcer le groupe.

Mercato – Le PSG suit la situation de Dayot Upamecano

Trois joueurs espérés au mercato d’hiver ?

En effet, comme le rapporte Sport, la direction parisienne compte bien répondre aux demandes de Luis Enrique pour renforcer l’effectif face à la longue liste des blessures, l’usure physique des joueurs et la cadence du calendrier. Selon le quotidien espagnol, trois postes sont ciblés par les Rouge & Bleu : un milieu expérimenté, un ailier polyvalent capable d’évoluer sur les deux côtés et un défenseur pouvant jouer aux postes d’axial et latéral droit. Pour la défense, Eric Garcia, qui arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, est l’un des noms qui pourraient intéresser la direction parisienne. Si Luis Enrique a préféré donner sa chance à plusieurs jeunes (Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou) depuis le début de saison, « les absences prolongées des poids lourds commencent à inquiéter les Parisiens, qui ont placé la barre très haut après le succès de la saison dernière », conclut Sport.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum10 novembre 2025

Articles similaires

Kevin Durant

Kevin Durant sur les parquets NBA aux couleurs du PSG !

10 novembre 2025
Kang-In Lee et Luis Campos

PSG : Les mots de Luis Campos pour Kang-In Lee après son 100e match avec le club

10 novembre 2025
Moussa Niakhaté

OL / PSG : Le geste classe et fair-play de Moussa Niakhaté envers un supporter parisien

10 novembre 2025
OL / PSG

OL / PSG : Les Lyonnais fustigent l’arbitrage après leur défaite face aux Parisiens

10 novembre 2025
Bouton retour en haut de la page