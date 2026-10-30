Le PSG veut sécuriser l’avenir de Ndjantou et Boly

Outre les joueurs cadres, le PSG souhaite prolonger le contrat de deux joueurs issus du centre de formation : Quentin Ndjantou (19 ans) et David Boly (17 ans).

Le PSG compte s’appuyer sur un noyau de joueurs pour les saisons à venir. Après avoir officialisé les prolongations de contrat de Luis Enrique, Willian Pacho, Lucas Beraldo, João Neves, Fabian Ruiz et Senny Mayulu début septembre, la direction parisienne travaille désormais sur une prochaine vague de prolongations. Cette dernière devrait notamment concerner des joueurs cadres tels que Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Mais les Rouge & Bleu souhaitent également s’appuyer sur quelques Titis.

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Le PSG veut les prolonger de cinq saisons

Si Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu sont déjà bien installés dans le groupe professionnel, le PSG veut aussi sécuriser l’avenir de Quentin Ndjantou et David Boly, selon les informations de RMC Sport. Sous contrat jusqu’en 2028, le milieu de terrain de 19 ans est considéré comme l’un des grands talents du centre de formation. Apprécié par l’ensemble du club et par Luis Enrique, Quentin Ndjantou est promis à un bel avenir au sein du double champion d’Europe. « En interne, on estime que si le joueur de 1,82 m ne se blesse pas, son avenir s’écrira sur le long terme avec le PSG. » La direction parisienne souhaite prolonger son contrat de cinq saisons supplémentaires.

Concernant David Boly, il est également considéré comme un grand espoir, notamment à un poste de latéral droit où les talents ne pullulent pas. Le joueur de 17 ans est actuellement en discussions pour signer son premier contrat professionnel. « Le Titi est convoité, mais il ne souhaite pas faire jouer la concurrence. Il estime être dans le plus grand club du monde », précise RMC. Il pourrait profiter de la nouvelle législation qui permet aux joueurs âgés de 18 ans de signer un premier contrat professionnel de cinq ans. Le latéral droit fêtera sa majorité le 22 janvier prochain.

🚨 Le Paris Saint-Germain souhaite prolonger Quentin Ndjantou afin de le lier au club pour les cinq prochaines années. Les discussions entre les différentes parties ont déjà débuté. En parallèle, les dirigeants parisiens négocient également la signature du premier contrat professionnel de David Boly. Le Titi considère le PSG comme le plus grand club du monde et souhaite s’inscrire dans la durée au sein du club de la capitale. @RMCsport — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) October 29, 2026