Le PSG voulait reporter le Classico demain dans l’après-midi

En raison de mauvaises conditions climatiques, le Classico a été reporté à demain soir (20 heures, Ligue 1 +). Le PSG aurait aimé jouer ce choc dans l’après-midi.

Ce dimanche soir, le PSG devait affronter Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Mais le premier Classico de la saison a été reporté en raison des mauvaises conditions climatiques dans le sud de la France. La LFP a décidé de faire rejouer cette rencontre demain soir (20 heures). RMC Sport explique que cette décision après des échanges intenses et des positions opposées défendues par les deux clubs. Car demain soir au Théâtre du Châtelet, la cérémonie du Ballon d’Or est très attendue au PSG. Elle pourrait sacrer Ousmane Dembélé (blessé et forfait contre l’OM) et récompenser le collectif parisien pour sa saison 2024-2025 historique et son coach Luis Enrique, qui pourrait être sacré meilleur entraîneur.

Marseille ne souhaitait pas jouer dans l’après-midi

Impensable pour le PSG et le président Nasser al-Khelaïfi de ne pas assister à cette soirée. Il pourrait donc privilégier d’aller au Ballon d’Or. Dans ce sens, le PSG avait donc milité pour que le match se déroule ce lundi à 15h ou 17h, afin de se rendre à Paris ensuite. Voire à décaler la rencontre plus tard dans la saison. La date du 2 décembre, seul créneau disponible dans un calendrier dense, avait été proposée. Ce qui semblait impossible au vu du règlement et Marseille aurait catégoriquement refusé, avance le média sportif. L’OM, de son côté, a toujours souhaité jouer ce lundi à 20h et faire respecter la règle, sans envisager d’autre option. Pour les Olympiens, il était inenvisageable de déplacer ce Classique en pleine journée, quand les gens sont au travail et les enfants à l’école, « par respect pour les supporters », conclut RMC Sport.