De retour sur sa chaîne Twitch ce jeudi soir, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a répondu à plusieurs questions des internautes.

Plus de 460 jours après son dernier live, Luis Enrique a profité de cette trêve internationale pour faire son retour sur sa chaîne Twitch. Le coach du PSG avait expliqué qu’il allait annoncer un projet personnel à cette occasion. Ainsi, le technicien espagnol a confirmé la création de la fondation Xana, le nom de sa fille de neuf ans décédée d’un cancer en août 2019. L’objectif étant de récolter des fonds pour venir en aide aux personnes touchées par des maladies rares ou un cancer. Après avoir présenté son projet, Luis Enrique a répondu à plusieurs questions des internautes présents sur son live Twitch. Et l’entraîneur des Rouge & Bleu a été questionné sur de nombreux sujets autour de l’actualité du club, dans des propos traduits par L’Equipe. Extraits choisis.

Le tirage au sort de Ligue des champions

« C’était presque sûr que nous allions tirer une équipe espagnole. Nous avons joué face à des Espagnols en huitièmes de finale (Real Sociedad) et retrouvons le FC Barcelone en quarts. Je suis un socio du Barça depuis plus de 25 ans, mais je tenterai de faire mon travail de la meilleure des manières. Ça va être difficile, face à un club qui a gagné cinq fois la Ligue des champions. »

Les forces du FC Barcelone

« Combien de joueurs du Barça seraient titulaires au PSG ? Ter Stegen, Araujo, Koundé, De Jong, Gundogan, Yamal, Lewandowski sans aucun doute. Et pas seulement au PSG, mais aussi à City, au Bayern, à Arsenal… Ce n’est pas leur meilleure saison, mais ils restent très dangereux. »

Quelle équipe préfère-t-il pour une éventuelle demi-finales de LdC ?

« Je préférerais affronter l’Atlético de Madrid en demi-finales. Nous avons déjà affronté Dortmund en début de saison, et puis ça me permettrait de retourner une fois de plus en Espagne. En finale, si jamais nous l’atteignons… je pourrais retrouver Pep Guardiola (entraîneur de Manchester City) ou Mikel Arteta (entraîneur d’Arsenal). Ce serait top ! »

La langue utilisée dans le vestiaire

« La majeure partie des personnes parle et comprend l’espagnol. Même les Français. On parle portugais, italien, français … Quand j’ai quelque chose à annoncer, je le fais en espagnol et en français et quand je dois parler à une personne en particulier, je m’adapte. »

Apprend-il le français ?

« J’essaye d’apprendre le français pour parler de manière fluide mais je suis très mauvais pour cela. Apprendre une langue, c’est faire partie d’un pays. »

Un retour au FC Barcelone, une possibilité ?

« J’ai toujours dit que revenir au Barça un jour me plairait. Mais c’est très difficile de faire recroiser nos chemins en réalité. Le PSG m’a paru le bon endroit pour développer un projet dès la première réunion avec ses dirigeants, l’été dernier. C’est toujours le cas, et j’y suis très bien. »

L’Angleterre, une destination qui lui plairait ?

« J’ai eu des contacts avec deux équipes anglaises juste avant de rejoindre le PSG. J’ai choisi de ne pas y aller mais ça m’a servi. Ils ont choisi deux autres entraîneurs. Je suis complètement impliqué avec le PSG. »

Un possible retour à la tête de la sélection d’Espagne ?

« Oui, j’aimerais bien entraîner à nouveau la sélection un jour, bien sûr. J’ai beaucoup appris, au contact de personnes qui m’ont fait donné toute leur confiance. Représenter mon pays, c’est une chance. Ca ne se refuse pas. »

Warren Zaïre-Emery

« Zaïre-Emery a 18 ans. C’est un des joyaux que nous avons trouvé au PSG. Il est déjà en sélection. Il possède une intelligence au-dessus de la moyenne. En plus de ses qualités physiques et techniques. Ce qui me plaît chez lui, c’est sa capacité à se connecter aux autres joueurs. Warren est l’un des meilleurs sur ce point. »

Son avis sur Xavi Simons

« Xavi Simons est un jeune joueur très prometteur, qui appartient au PSG, même s’il évolue à Leipzig. Il a les capacités idéales pour un projet comme le nôtre. Il pourrait bien sûr être une option très intéressante pour nous à l’avenir, mais ça dépend du club. »

Arnau Tenas

« Arnau Tenas est fantastique. Il a évolué quelques matches avec nous et a bien joué. C’est une grande signature, sans aucun doute. Il est arrivé libre et a eu un niveau et une attitude top depuis le premier jour. »

L’avenir de Kylian Mbappé

« Je ne sais rien à ce sujet. Seul Kylian Mbappé sait ce qu’il fera. Sera-t-il titulaire face au FC Barcelone ? À ton avis, tu en penses quoi ? (sourire). »

Beraldo ou Marquinhos peuvent-ils évoluer au milieu de terrain ?

« Les bons joueurs peuvent jouer partout. Mais, je crois que Beraldo est clairement un défenseur central. Il peut néanmoins dépanner en tant que latéral dans certaines situations, comme ça a été le cas. Tout dépend de l’idée de jeu. Marquinhos a déjà joué au milieu. Je le vois plutôt en tant que latéral également s’il ne joue pas dans l’axe en défense. Je le répète, mais nous préférons avoir des numéros 6 très techniques et rapides, avec un très grand esprit de création. »

La progression de ses joueurs

« Le plus intéressant est de réussir à faire progresser ses joueurs, j’adore ça. Réussir à faire défendre des joueurs de très haut niveau comme s’ils évoluaient dans une petite équipe, ça me plaît. C’est le plus difficile à faire mais aussi le plus gratifiant quand ça arrive. »

Son avis sur la Ligue 1

« Je suis arrivé en pensant que la Ligue 1 était plus facile qu’elle ne l’est vraiment. Lens m’a surpris positivement. Rennes, Monaco, Brest aussi réalise une saison extraordinaire. Marseille revient au top également, c’est bien. Beaucoup d’équipes pratiquent un football de haut niveau. »

Le Classico face à l’Olympique de Marseille

« Je vais découvrir le Vélodrome où il y a une ambiance très chaude et animée. J’adore ça. J’espère que nous allons pouvoir jouer un grand match. Mais ça sera difficile, comme toujours à l’extérieur. Encore plus dans ce cas, avec un match qui représente beaucoup pour les supporters des deux équipes. »