Le PSV Eindhoven prépare l’après Johan Bakayoko

Dans ces derniers jours du mercato estival, le PSG espère enrôler Bradley Barcola afin de renforcer son secteur offensif. Cependant, les derniers échos de la presse relatent un plan B en cas d’échec sur la piste menant à l’attaquant lyonnais, qui serait l’ailier droit du PSV Eindhoven, Johan Bakayoko.

Si les discussions se poursuivent entre le PSG et l’Olympique Lyonnais concernant Bradley Barcola, la piste ne semble pas se concrétiser à trois jours de la fermeture du marché des transferts. En ce sens, nos confrères de Téléfoot ont avancé un intérêt des dirigeants parisiens pour Johan Bakayoko, ailier droit du PSV Eindhoven. Le Belge de 20 ans ferait officie de plan B pour un renfort sur le couloir droit, derrière Barcola. Dans ce dossier, le PSV Eidhoven prendrait les devants en se renforçant avant de perdre son joueur. En effet, selon Fabrizio Romano, le retour d’Hirving Lozano à Naples est imminent. Un transfert qui pousse davantage Johan Bakayoko vers la sortie, et alimente les dernières informations qui envoient le virevoltant ailier droit au Paris Saint-Germain. Le spécialiste du mercato affirme par ailleurs que les chances de voir Bakayoko quitter l’Eredivisie dans les derniers jours du mercato deviennent concrètes et prennent de l’ampleur.

🚨 Le PSG est prêt à payer 25M€ pour Johan Bakayoko (20 ans), selon des sources proches du joueur.

Une offre pas assez élevée pour le PSV ⏳🇧🇪



Au cours de cette dernière semaine du mercato estival, notre confrère néerlandais Rik Elfrink affirmait que le PSG serait prêt à débourser 25 millions d’euros pour s’attacher les services de Johan Bakayoko. Une somme jugée trop mince par le PSV Eindhoven. En Premier League, Brentford, Everton et Crystal Palace restent attentifs au dossier.