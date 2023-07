Le PSV souhaite à tout prix conserver Xavi Simons

Xavi Simons avait rejoint le PSV Eindhoven la saison dernière pour cinq ans, soit jusqu’en juin 2027. Mais dans son contrat, le PSG avait une clause de rachat à l’issue de la première saison. Clause que le club de la capitale a décidé de lever. Mais le dernier mot reviendra au joueur. Le PSV souhaite tout faire pour le convaincre de rester.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Xavi Simons avait choisi de quitter le club de la capitale pour s’assurer d’avoir du temps de jeu. Il avait alors signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, avec le PSV Eindhoven. Dans son pays natal, il a réalisé une très belle saison avec 22 buts et 12 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues. Avec ses performances, il a découvert la sélection nationale et a participé à la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Une belle saison qui a attisé les convoitises.

A voir aussi : Discussions à venir entre Xavi Simons et le PSG

Dans son contrat avec le PSV, le PSG avait une clause de rachat valable à l’issue de la saison. Cette dernière, qui peut-être levé uniquement lors de ce mois de juillet, s’élèverait à 6 millions d’euros. Selon les dernières rumeurs, le club de la capitale aurait décidé de lever cette clause. Mais dans ce dossier, c’est le joueur qui aura le dernier mot. Le titi (20 ans) a encore 25 jours pour décider s’il veut revenir au PSG. Mais le PSV ne compte pas voir l’un de ses meilleurs joueurs quitter le navire lors de ce mercato estival. Selon les informations de De Telegraaf, le club néerlandais s’est fixé pour objectif de conserver à tout prix Xavi Simons. Des discussions pour une prolongation de contrat seraient d’ailleurs menées depuis plusieurs semaines. De son côté, Fabrizio Romano confirme que le PSG a officiellement fait savoir au PSV qu’il avait activé la clause de rachat de l’international néerlandais. Le club de la capitale pousserait et essayerait de s’entendre avec son titi sur les conditions personnelles autour du possible futur contrat de Xavi Simons.

More on Xavi Simons. Understand PSG have sent formal communication to PSV Eindhoven confirming they’ve triggered €6m buy back clause 🔴🔵🇳🇱 #PSG

Again, it ONLY depends on Simons final decision — the player decides.

PSG are pushing and trying to agree personal terms with Xavi. pic.twitter.com/vvhwzYjxAD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023