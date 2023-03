Douze ans après son arrivée dans le football européen avec le rachat du PSG, le Qatar se positionne officiellement pour une deuxième projet. En effet, l’état pétrolier serait en pole pour le rachat de Manchester United via la fondation Nine Two.

Le Qatar avance ses pions dans le dossier Manchester United. L’état de Moyen-Orient est en pole dans une course embarquée face à Ineos. La famille Glazer, propriétaire des Red Devils a devant elle les deux offres mais donnerait sa préférence à celle des Qataris selon les dernières informations d’RMC Sport. Si les contours de l’offre n’ont pas fuités, la fondation Nine Two a communiqué sur une somme avoisinant les 4,5 milliards d’euros. Nos confrères avancent au total une offre qui pourrait s’élever à 5 milliards d’euros avec le Cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani à la tête du projet. Ce dernier proposerait par ailleurs le rachat de la dette de Manchester United s’élevant à 580 millions d’euros, en plus d’un « montant disponible immédiatement sans prêt » pour le rachat du club. A noter que selon des informations récoltées par RMC Sport autour du dossier, la vente pourrait se faire en 2 à 4 mois. Malgré les deux dossiers à un stade avancé « pour le moment les Glazer ne seraient pas tous d’accord sur l’avenir et la suite à donner à ce dossier« .

Les conséquences pour le PSG ?

Dans son communiqué officiel, la fondation Nine Two affirme que « la candidature, en cas de succès, accordera la priorité à un investissement à long terme et durable« . Cependant, RMC Sport confirme que « sur le papier, l’offre réalisée via la fondation Nine Two, est complètement différente juridiquement de QSI, actionnaire du PSG« . Du côté du Qatar, l’ambition est de faire de Manchester United le plus grand club du monde. Erik Ten Hag, dont le travail est apprécié, n’est pas menacé. Potentiels propriétaires du club, les Qataris espèrent recruter un joueur majeur par ligne. L’UEFA pourrait tout de même se pencher sur le dossier en cas de finalisation de rachat du club du nord de l’Angleterre par le Qatar.