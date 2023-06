Le 28 mai dernier, Sergio Rico avait subi un accident avec un cheval. Il avait été placé dans un coma après avoir reçu des coups de sabots. Ces derniers jours, il est sorti de ce coma et peut échanger avec ses proches. Ce mercredi, le rapport sur les circonstances de son accident a été dévoilé.

À l’issue de la rencontre entre Strasbourg et le PSG (1-1), qui avait permis au club de la capitale de s’offrir officiellement son onzième titre de champion de France, Sergio Rico avait eu l’autorisation de ses dirigeants pour rejoindre El Rocio, sur sa terre natale, pour participer à un pèlerinage religieux pour la Pentecôte. Lors de ce dernier, il a été victime d’un accident avec un cheval. Transporté à l’hôpital Virgen del Rocío de Séville, il avait été placé dans le coma. Un coma duquel il est sorti ces derniers jours. Sa femme, Alba, a indiqué que le portier pouvait échanger avec ses proches, et qu’il reconnaissait et pouvait appeler ses proches par leur nom. De l’accident, peu de détails avaient fuité. Ce mercredi, la Cadena Ser a pu se procurer le rapport de la police espagnole sur cet incident.

Un rapport de 64 pages

Ce dernier indique que l’affaire autour de l’accident du numéro 16 du PSG a été classée en raison notamment de l’absence de témoignages directs de l’accident. Ce rapport, de 64 pages, détaille la prise en charge médicale de Sergio Rico après avoir visiblement reçu plusieurs coups de sabots dans le visage. Il décrit un homme « hébété » lors de l’arrivée des secours, dévoile RMC Sport Dans ce rapport, on explique que plusieurs témoins ont raconté les conséquences de la scène, le gardien au sol après l’accident. Mais mais sans avoir précisément vu les événements se dérouler. Par conséquent, il ne peut être démontré à aucun moment que le gardien de but était monté sur le cheval lorsque les événements se sont produits. L’ancien sévillan ne se rappelle de rien assure-t-on dans ce rapport.

Extraits du rapport

« En premier lieu, il faudrait dire que, il n’a pas été possible d’obtenir des témoins directs des événements à ce jour, puisque les personnes qui étaient rassemblées autour de la maison sur la route de Moguer 20 à l’endroit approximatif où les événements se sont produits, ne pouvaient pas voir exactement l’événement, car ils étaient devant la propriété en train de discuter entre eux et n’étaient pas au courant de ce qui se passait dans la rue, indique le rapport. Du fait que la mule aurait cassé la corde et commencé à courir dans la rue avec la charrette, et tout cela, selon les informations obtenues, et non de témoins directs, puisque les déclarations faites à ce jour ne précisent pas comment les faits se sont produits exactement. La personne blessée, apparemment, à ce moment précis se trouvait près du cheval qui a causé les blessures, se faisant écraser ou heurter par le cheval, laissant le corps de cette personne sur le sable de la rue, et une fois là, il aurait été piétiné par le sabot de l’animal.«