Le RB Leipzig a finalement tranché pour Yan Diomande

Selon la presse allemande, le RB Leipzig a décidé de ne pas vendre Yan Diomande cet été malgré les nombreuses rumeurs à son sujet. Explications.

On le sait désormais, le Paris Saint-Germain, qui devrait rapidement recruter Lucas Digne, aimerait attirer Yan Diomande cet été. L’ailier de 19 ans aurait même déjà donné son accord pour rejoindre le club parisien. Les négociations avec le RB Leipzig sont donc en cours depuis plusieurs semaines. Mais il serait étonnant qu’un accord soit rapidement trouvé. Surtout lorsqu’on observe les dernières informations de Bild dans ce dossier.



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En effet, le média allemand croit savoir que le RB Leipzig a décidé de ne pas vendre Yan Diomande lors de ce mercato. La raison ? L’écurie de Bundesliga sait que ce sera très compliqué de récupérer les 120 millions d’euros réclamés pour ce transfert. La stratégie serait désormais de faire signer une prolongation de contrat à l’international ivoirien.

Une prolongation avec une très belle revalorisation salariale à la clé. La seule possibilité de voir le RBL changer son fusil d’épaule ? Que le club acheteur pose une belle somme sur la table, en plus de laisser le joueur en prêt à Leipzig pour la saison 2026-2027. Yan Diomande, de son côté, ne serait pas contre rester une saison de plus.

Reste à voir si le PSG tentera de faire bouger les lignes dans ce dossier. Un dossier qui semble bien onéreux et bien complexe sur le papier.