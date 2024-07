Désireux de quitter le PSG cet été, Xavi Simons a pour ambition de retourner au RB Leipzig une deuxième année d’affilée. Et le club allemand compte bien récupérer le Néerlandais.

Depuis plusieurs semaines, le dossier Xavi Simons cristallise les attentions. Après un prêt réussi du côté du RB Leipzig la saison passée (10 buts et 15 passes décisives), le Néerlandais de 21 ans a fait savoir aux dirigeants du PSG son désir de quitter le club, malgré un contrat qui court jusqu’en 2027. Après avoir été occupé par l’Euro 2024 avec les Pays-Bas, le joueur de 21 ans doit désormais mettre au clair son avenir. Si le Bayern Munich a longtemps tenu la corde pour obtenir un prêt avec obligation d’achat du joueur, la tendance serait désormais à retour au RB Leipzig dans le cadre d’un prêt sec.

Leipzig veut tout faire pour un nouveau prêt de Xavi Simons

Avant la tournée estivale du club allemand aux Etats-Unis, qui a débuté ce dimanche, le directeur général du RBL, Johann Plenge, a été questionné sur le dossier Xavi Simons, dans des propos rapportés par Kicker. Et la formation de Bundesliga compte bien convaincre le PSG de lâcher son Titi. « Pour l’instant, je ne peux pas promettre que Xavi reprendra l’entraînement à Leipzig après la tournée américaine. Mais je peux vous promettre que nous aurons tout fait pour qu’il reste à Leipzig. Nous avons de très bons arguments pour convaincre Xavi et le Paris Saint-Germain. Ce sont ces arguments qui comptent, et non la fréquence et la force avec laquelle nous les exprimons publiquement », a déclaré Johann Plenge.

De son côté, Fabrizio Romano confirme que le RB Leipzig est confiant pour obtenir le feu vert du Néerlandais. Le club allemand est en pole position dans ce dossier, même si le Bayern Munich n’a pas encore complètement abandonné. Pour l’instant, Xavi Simons profite encore de ses vacances avant de prendre définitivement une décision sur son avenir.