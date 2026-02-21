Le RC Lens renversé par l’AS Monaco, le PSG peut reprendre sa place de leader

Avant son match face au FC Metz, le PSG allait regarder de près le résultat du leader, le RC Lens, face à l’AS Monaco. Et les Rouge & Bleu pourront reprendre la tête de la Ligue 1 en cas de victoire ou de résultat nul.

Entre ses deux matchs de barrage de Ligue des champions, le PSG affronte le FC Metz ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Après leur défaite face au Stade Rennais (3-1) la semaine passée, les Rouge & Bleu auront à coeur de se relancer en championnat face à la lanterne rouge. Mais avant leur match, les joueurs de Luis Enrique devaient surveiller le résultat du leader, le RC Lens, qui affrontait l’AS Monaco, adversaire du PSG en C1.

L’AS Monaco renverse le match en 10 minutes

Premiers du classement avec un point d’avance sur le champion de France en titre, les Sang & Or avaient parfaitement débuté cette rencontre au Stade Bollaert avec une ouverture du score précoce de l’ancien Parisien Odsonne Édouard (1-0, 3e). Dans une rencontre ouverte, l’équipe de Pierre Sage a réussi à faire le break en seconde période grâce à Florian Thauvin, qui a profité d’un ballon mal renvoyé par le portier Philipp Köhn (2-0, 56e). Mais le RC Lens s’est fait renverser en l’espace de dix minutes. Après l’heure de jeu, Folarin Balogun, déjà auteur d’un doublé face au PSG lors du barrage aller de Ligue des champions, a réduit la marque, profitant d’une erreur de main du gardien Robin Risser (2-1, 63).

Puis, les Monégasques ont climatisé le Stade Bollaert en l’espace de deux minutes. Sur coup franc, le capitaine Denis Zakaria a égalisé d’une tête puissante (2-2, 70e) puis, dans la foulée, Ansu Fati, entré quelques minutes plus tôt, a profité d’une mésentente dans la défense lensoise pour donner l’avantage au club du Rocher d’un ballon piqué (3-2, 72e). Malgré quelques situations pour égaliser, le RC Lens s’incline à domicile face à l’AS Monaco (2-3) et pourrait donc voir le PSG reprendre la place de leader en cas de succès ou de match nul face au FC Metz. De son côté, l’ASM se prépare au mieux avant le barrage retour de Ligue des champions face au PSG.