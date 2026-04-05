Le RC Lens, surclassé par Lille, laisse filer le PSG en tête

Après sa victoire contre Toulouse, le PSG avait mis la pression aux Lensois. Ces derniers ont fortement craqué lors du derby sur la pelouse de Lille hier (3-0).

Vendredi soir, le PSG a fait le travail sur la pelouse du Parc des Princes contre Toulouse (3-1) pour prendre provisoirement quatre points d’avance sur son concurrent pour le titre, le RC Lens. Ce dernier pouvait revenir à un point en cas de succès sur la pelouse de Lille dans le derby du Nord hier soir. Dans une première mi-temps hachée, ce sont les Lillois qui dominent et qui se montrent plus entreprenants. Ils se procurent les meilleures situations et vont être récompensés par l’ouverture du score par l’intermédiaire de Hakon Haraldsson, seul au second poteau, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 44e). Les deux équipes, après neuf minutes de temps additionnel en raison du brouillard après l’utilisation de fumigènes et de chants hostiles, rentrent aux vestiaires sur ce court avantage lillois.

À lire aussi : Les supporters lensois saisissent le CNOSF pour obtenir l’annulation du report de Lens / PSG

Des Lensois dépassés

Un avantage qui va grandir dès le début de la seconde période. Après une passe en retrait mal assurée par Matthieu Udol, Félix Correia, qui a senti le coup, récupère le ballon, élimine le gardien, résiste à Nidal Celik et termine avec son pied droit (2-0, 49e). Après cette nouvelle réalisation, Lille continue de dominer et va s’offrir la possibilité de marquer un troisième but. Ismaëlo Ganiou, sur un centre de Romain Perraud, dévie le ballon de la main dans la surface lensoise. L’arbitre accorde un penalty. Matias Fernandez-Pardo se présente et ne tremble pas, prenant Robin Risser à contre-pied (3-0, 58e). Après ce nouveau but, les Lensois n’arriveront pas à se montrer dangereux, la fin de rencontre étant faible en occasions. Lille s’offre donc une victoire éclatante (3-0) et monte provisoirement sur le podium. De son côté, Lens laisse filer le PSG en tête du championnat avec quatre points d’avance et un match en moins.

Mdr, tout ça pour ça…. Je me demande quelle excuse on va encore trouver pour mettre la faute sur le grand méchant PSG…. https://t.co/q3Q2seeSYY — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 4, 2026