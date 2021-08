C’est le feuilleton qui va agiter les derniers jours du mercato estival. Encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé plusieurs offres de prolongation et aimerait rejoindre le Real Madrid. Ces derniers jours, le club madrilène a fait une offre de 160 millions d’euros aux dirigeants parisiens. Une offre refusée comme l’a dévoilé Leonardo.

Ce jeudi, Le Parisien et RMC Sport évoquent une deuxième offre de 180 millions d’euros qui doit bientôt arriver sur le bureau des dirigeants parisiens. Ce jeudi soir, Fabrizio Romano et Julien Maynard indiquent que le Real Madrid a transmis une nouvelle offre de 170 millions d’euros plus 10 millions de bonus. Le journaliste italien indique que “des sources proches du Real pensent que ce sera la dernière.” Fabrizio Romano qui assure également que Kylian Mbappé a expliqué une nouvelle fois à ses proches qu’il ne voulait que le Real Madrid. Cet été – si le PSG accepte l’offre des Madrilènes – ou la saison prochaine. Ses coéquipiers connaissent également sa volonté, conclut Romano.