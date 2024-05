À la recherche d’un défenseur central pour la saison prochaine, le PSG lorgne sur le prometteur joueur du LOSC, Leny Yoro. Mais le Real Madrid sera un concurrent de taille dans ce dossier.

Après une saison 2023-2024 très prometteuse (triplé national et demi-finale de Ligue des champions), le PSG devra confirmer les bonnes impressions laissées lors du prochain exercice. Et le board parisien s’active pour améliorer l’effectif de Luis Enrique. Le technicien espagnol espère de nouvelles recrues à chaque ligne. Si le poste de gardien de but devrait connaître quelques chamboulements à l’intersaison, la défense est également l’un des chantiers de cet été. Entre la blessure au genou de Lucas Hernandez, le retour tardif de Presnel Kimpembe à la compétition et l’avenir incertain de Milan Skriniar, l’axe central sera l’un des enjeux des prochains mois. Et une cible est considérée comme prioritaire aux yeux des dirigeants parisiens : Leny Yoro.

Le Real Madrid prend une longueur d’avance sur le PSG

Prometteur défenseur du LOSC, l’international Espoir français est en fin de contrat dans un an et ne compte pas prolonger son bail avec les Dogues. Mais la concurrence sera très rude dans ce dossier, avec des intérêts de Manchester United, Liverpool, le Real Madrid et le PSG. De leur côté, les dirigeants du LOSC attendraient au minimum une offre de 60M€ pour leur joueur de 18 ans. « Le Paris Saint-Germain est sur le dossier depuis de longs mois Mais la concurrence ne baisse pas les bras, et principalement le Real Madrid », explique Foot Mercato. Le club espagnol a identifié le potentiel du joueur depuis quelques temps et compte en faire le nouveau Raphaël Varane. « Et les dirigeants madrilènes ont bien diffusé ce discours auprès du joueur, séduit par le projet présenté. »

La formation de Carlo Ancelotti pourrait proposer une première proposition de 30M€ plus des bonus pour s’attacher les services de Leny Yoro. Cependant, le club nordiste espère une plus grande somme et compte faire jouer la concurrence pour augmenter la mise. « Mais le Real Madrid a aussi joué ses cartes. Il a demandé à Leny Yoro de rester calme, d’être patient et d’attendre que la Casa Blanca trouve un accord avec son club », précise FM. Le club merengue veut éviter la surenchère et compte s’appuyer sur le désir du joueur pour faire pencher la balance en sa faveur. Cela signifie que le défenseur d’1m90 devra repousser les avances des autres clubs, dont celle du PSG, pour que la stratégie madrilène fonctionne. « En lui dictant la marche à suivre, le Real est très confiant quant à la réussite de l’opération. » Alors qu’il avait une longueur d’avance sur ce dossier lors du mercato hivernal, le PSG part désormais avec du retard sur le Real Madrid, conclut FM.