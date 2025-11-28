Le Real Madrid aurait abandonné la piste Konaté, annoncé dans le viseur du PSG

Ces derniers mois, le nom d’Ibrahim Konaté avait été associé au PSG. Si le club de la capitale est encore dans la course, il voit un de ses concurrents jeter l’éponge dans ce dossier.

Le PSG est associé à des joueurs quasiment quotidiennement. Ces derniers mois, on parlait d’un intérêt du club de la capitale pour Ibrahima Konaté. En fin de contrat le 30 juin 2026 avec Liverpool, l’international français n’a pas encore trouvé d’accord avec les Reds pour prolonger. Au vu de ses bonnes performances sur le terrain, il attisait les convoitises des plus grands clubs européens lors du mercato estival, dont le PSG et le Real Madrid.

Il arrive en fin de contrat en juin

Si cette piste ne fait plus trop parler du côté du PSG ces derniers mois, l’avenir d’Ibrahima Konaté est encore flou. En fin de contrat avec Liverpool dans quelques mois, il discute d’une prolongation de contrat avec ses dirigeants mais n’a toujours pas trouvé d’accord. Selon Fabrizio Romano, une proposition de renouvellement de contrat est sur la table mais aucune décision définitive n’a encore été prise. Le journaliste spécialiste du mercato indique également qu’une porte s’est refermée si jamais il décidait de quitter Liverpool. En effet, Fabrizio Romano indique que le Real Madrid a fait savoir au club anglais qu’il ne recrutera pas Ibrahima Konaté. Après avoir longtemps considéré Ibrahima Konaté comme une cible prioritaire, le Real Madrid a abandonné cette piste. Le PSG bougera-t-il dans ce dossier, sachant qu’il semble bien fourni au poste de défenseur central ? Réponse dans les prochains mois.