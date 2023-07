C’est le feuilleton de l’été du côté du PSG. L’avenir de Kylian Mbappé fait l’actualité quotidiennement en France et en Espagne. Ce mardi, c’est de l’autre côté des Pyrénées que l’on parle de ce dossier.

L’été dernier, après de très long mois de réflexion, Kylian Mbappé, qui arrivait en fin de contrat le 30 juin, avait décidé de prolonger son contrat de trois ans avec le PSG, soit jusqu’en juin 2025. Du moins, c’est que qui avait été officiellement annoncé. Dans la réalité, le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu avait signé une prolongation de deux ans avec une année supplémentaire en option. Cette dernière ne pouvait être levée uniquement par l’attaquant (24 ans). Il y a quelques semaines, il a officiellement expliqué qu’il ne comptait pas lever cette option. Dans ce cas, le PSG lui a expliqué que soit il prolongeait, soit il était vendu cet été, les dirigeants parisiens ne souhaitant pas le voir partir libre dans un an.

A voir aussi : PSG : La menace d’un départ libre de Mbappé

Les finances du Real Madrid sont dans le vert

Sans surprise, le club le plus intéressé par sa venue se nomme le Real Madrid. Doublé par le PSG l’été dernier, il souhaite toujours s’offrir les services de l’international français, qu’il suit depuis le début de sa carrière. Dans ce dossier, les informations sont contradictoires. Un coup le club madrilène souhaite le recruter cet été, un autre il attendrait l’été 2024, quand il sera libre de tout contrat, pour que la transaction soit beaucoup moins importante. Mais ce mardi, AS explique que le club entraîné par Carlo Ancelotti pourrait se permettre de recruter le numéro 7 du PSG dès ce mercato estival 2023. Le quotidien sportif madrilène indique que le Real a clôturé son exercice 2022-2023 dans le vert et qu’il disposerait de moyens financiers importants. S’il devait se lancer sur l’achat de Kylian Mbappé dès cet été, le Real disposerait de près de 400 millions d’euros pour réaliser ce transfert qui s’annoncerait gargantuesque au niveau financier.