Le Real Madrid dément toutes négociations avec Mbappé

L’avenir de Kylian Mbappé fait beaucoup parler en Espagne ces derniers jours. Le Real Madrid a tenu à démentir ces rumeurs autour de l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG. L’attaquant ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Les dirigeants parisiens espèrent le convaincre de prolonger son contrat, alors que le Real Madrid espère toujours le recruter l’été prochain, libre de tout contrat. Liverpool serait également à l’affût. Ces derniers jours, la presse espagnole a relancé le feuilleton en expliquant que le Real Madrid négociait actuellement avec l’international français pour une possible arrivée l’été dernier. Une information qu’a tenu à démentir le club madrilène.

« Le Real Madrid CF tient à déclarer que cette information est complètement fausse »

Dans un communiqué, les Merengue ont dénoncé les fake news sorties ces derniers jours dans la presse espagnole. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG. » Pour rappel, Kylian Mbappé pourra discuter avec les clubs qui le souhaite en janvier, s’il ne prolonge pas avant, lui qui sera alors dans les six derniers mois de son contrat avec Paris.