Endrick est la nouvelle pépite du football brésilien. Le jeune attaquant de Palmeiras (16 ans) est dans le viseur des plus grands clubs européens. Alors que le PSG était le seul club à avoir fait une offre pour le joueur, le Real Madrid serait désormais en pole position pour recruter le Brésilien.

C’est un nom qui risque d’être très souvent entendu dans le monde du football dans les prochaines années. Endrick, jeune attaquant de 16 ans, joue déjà avec l’équipe première de son club formateur, Palmeiras. Il attise les convoitises des plus grands clubs européens. Le PSG en fait partie. Le club de la capitale serait d’ailleurs le premier à avoir dégainé une offre pour le prodige auriverde. Un temps intéressé, le FC Barcelone aurait abandonner la piste. Son éternel rival, le Real Madrid, spécialiste dans le recrutement de jeunes talents brésiliens (Vinicius JR, Rodrygo), serait aussi dans la course pour le recrutement de Endrick, et se placerait même en pole position.

Un accord signé lors du mois de décembre ?

Selon les informations d’UOL Esporte, le Real Madrid aurait récemment avancé dans ce dossier en se rapprochant des exigences de Palmeiras. Un accord entre toutes les parties pourrait même être signé durant ce mois de décembre. Le média sportif brésilien explique que Palmeiras attend 60 millions d’euros – la clause de départ d’Endrick – pour le laisser filer. Une somme que le club madrilène serait prêt à verser. Toujours selon UOL Esporte, le Real envisagerait une somme fixe et une autre en bonus d’objectifs pour atteindre le montant de la clause. Les dirigeants merengue auraient déjà rencontré la famille d’Endrick, « qui devaient récemment se rendre en Espagne pour visiter les installations du club. Un contretemps a reporté ce voyage mais cela ne remet pas en cause l’avantage pris par le Real sur la concurrence« , explique le média brésilien. Malgré ce possible avantage, deux autres clubs n’ont pas dit leur dernier mot, Chelsea et le PSG. Le club anglais compte sur Thiago Silva pour essayer de convaincre Endrick de le rejoindre à Londres. De leur côté, les Rouge & Bleu auraient formulé une offre de 25 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus, refusée par Palmeiras.