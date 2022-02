Décidément, le Real Madrid est au coeur de l’actualité du PSG ces derniers temps… Alors que le dossier Mbappé bat son plein depuis de nombreuses semaines / mois, le club de la capitale française a battu la semaine dernière les Merengue dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Les deux clubs vont se retrouver le 9 mars prochain pour le match retour qui s’annonce bouillant. Désormais, les deux clubs seraient liés par l’avenir de Mauricio Pochettino.

En effet selon les informations du Daily Mail, le Real Madrid serait un grand admirateur du coach argentin, tandis que Ancelotti aurait perdu un peu de crédit auprès de ses dirigeants après la prestation de son équipe… contre le PSG. Manchester United et les Madrilènes pourraient être en concurrence pour enrôler le « Poch' » dans ses rangs. De plus, le média explique qu’il y a un sentiment de plus en plus fort que l’entraineur parisien quittera le club Rouge & Bleu à la fin de la saison.

La prochaine rencontre de C1 entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid s’annonce donc passionnate pour tout ce qu’il représente.