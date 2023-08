De retour dans l’équipe première, Kylian Mbappé ne bougera définitivement pas du PSG cet été. Le dossier est bel et bien clôt pour le moment.

Après des atermoiements à n’en plus finir, on connaît désormais l’épilogue du feuilleton Kylian Mbappé. Du moins, jusqu’à la prochaine saison. Car oui, réintégré dans le groupe rouge et bleu consécutivement à un bras de fer l’ayant opposé à sa direction du fait de sa non volonté de prolonger, l’ancien monégasque a fait son retour samedi dernier. À cette occasion, il a même inscrit le seul but des siens face au Toulouse FC (1-1 2ème journée de Ligue 1).

Kylian Mbappé en route vers une prolongation ?

IL fêtera d’ailleurs sa toute première titularisation de la saison ce samedi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, contre le RC Lens. Et si la presse ibère faisait état d’une possible offensive merengue d’ici à la fin août, cette hypothèse est balayée d’un revers de main par As ce jour. En effet, le média madrilène, qui paraphrase notamment Carlo Ancelotti, explique que le mercato du Real Madrid est bel et bien conclu. Kylian Mbappé a fait son choix et il ne rejoindra pas les rangs de la Casa Blanca cet été. Le média confirme, en outre, qu’une prolongation en terre parisienne n’est nullement une option à écarter dans le courant de la saison. Si aucun accord n’est trouvé en ce sens, le Real Madrid tentera alors le coup afin d’attirer libre le champion du monde 2018 à l’issue de son contrat au 30 juin 2024.