Le Real Madrid prêt à attendre 2026 pour recruter Hakimi ?

Achraf Hakimi est l’un des tauliers de l’effectif du PSG. L’international marocain intéresserait le Real Madrid, qui serait prêt à attendre 2026 et la fin de son contrat avec le PSG pour se l’offrir.

Arrivé au PSG lors de l’été 2021, Achraf Hakimi est l’un des piliers de l’équipe du PSG ces dernières saisons. Titulaire très régulier avec Luis Enrique, l’international marocain pourrait voir le club de la capitale lui apporter de la concurrence. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, on parlait il y a quelques semaines de discussions pour une prolongation de contrat au sein du club de la capitale. Bien à Paris, il ne serait pas contre poursuivre l’aventure dans la capitale française. Malgré cela, il attise les convoitises, notamment de son club formateur, le Real Madrid.

Le Real ne veut pas négocier avec le PSG

Avant d’exploser à Dortmund, le numéro 2 du PSG avait fait ses débuts professionnels avec le club madrilène en 2017 (17 matches, 2 buts). Le récent vainqueur de la Ligue des champions ne serait pas contre un retour d’Achraf Hakimi. Mais cela ne devrait pas être pour tout de suite. En effet, le Real Madrid pense à renouveler ses postes de latéraux dans les années à venir. Titulaire indiscutable au poste de latéral droit, Dani Carvajal (32 ans) devrait prolonger son contrat d’un an avec la Maison Blanche, soit jusqu’en juin 2026. Sa doublure, Lucas Vazquez (32 ans) devrait lui quitter le Real à l’issue de son contrat en 2025. Selon les informations d’AS, le champion d’Espagne cible deux joueurs pour l’après-Carvajal, Achraf Hakimi et Reece James (Chelsea). Et le latéral droit du PSG serait la priorité selon le quotidien sportif madrilène. Mais AS affirme que la direction merengue ne compterait pas négocier un transfert avec le PSG en raison des tensions entre les deux clubs après le feuilleton Kylian Mbappé. Le Real voudrait donc attendre juin 2026, soit la fin du contrat d’Achraf Hakimi au PSG, pour s’offrir libre l’international marocain. Le quotidien sportif madrilène conclut en expliquant que le Real compte sur le fait qu’Achraf Hakimi ne prolonge pas avec le PSG pour se l’offrir libre dans deux ans.