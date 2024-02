Le Real Madrid prêt à concurrencer le PSG pour Leny Yoro

Toujours à la recherche de joueurs pour renforcer son effectif, le PSG s’intéresserait à Leny Yoro. Le Real Madrid en aurait aussi fait une de ses priorités.

Outre les joueurs confirmés, le PSG cherche également à s’offrir de jeunes joueurs prometteurs. C’est le cas de Leny Yoro. Titulaire indiscutable dans la défense centrale de Lille à seulement 18 ans, il a tapé dans l’œil des dirigeants parisiens. Ces derniers ont tenté leur chance pour le recruter lors du mercato hivernal mais sont tombés sur un mur nommé Olivier Létang. Le président lillois ne voulait pas entendre parler d’un départ de sa pépite cet hiver. Il sait que pour cet été, ce sera plus difficile de le retenir. Déjà intéressé de longue date, le PSG va revenir à la charge cet été. Mais il ne sera pas le seul sur ce dossier.

A voir aussi : Olivier Létang ouvre la porte à un départ de Leny Yoro cet été

Une stratégie bien ficelée

Ce mercredi matin, Marca explique que le Real Madrid aurait fait de Leny Yoro l’une de ses priorités du mercato estival. Pour tenter de recruter l’international espoir français, le club espagnol aurait mis en place une stratégie bien rodée et déjà utilisée dans le passé pour s’offrir Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Les dirigeants madrilènes pousseraient le défenseur central à ne pas prolonger son contrat avec les Dogues, qui court jusqu’en juin 2025. Cela permettrait au Real Madrid d’arriver en position de force cet été en proposant une offre en-deça des attentes des dirigeants nordistes, qui pourraient voir leur jeune pépite partir libre dans un an. Mais le Real Madrid devra faire face à la concurrence de plusieurs clubs cet été, dont le PSG. Leny Yoro est estimé à 60 millions d’euros.