Le Real Madrid prêt à débourser 200M€ pour Mbappé

Le feuilleton Kylian Mbappé occupera l’actualité du PSG ces prochaines semaines. Et le Real Madrid pourrait proposer une grosse somme pour s’attacher les services du Français dès cet été.

Alors que Kylian Mbappé se dirigeait vers une nouvelle saison sous le maillot du PSG, l’avenir du Français embrase le mercato depuis plusieurs heures. En effet, l’attaquant de 24 ans a envoyé une lettre à son club confirmant qu’il n’activera pas son option supplémentaire dans son contrat lui permettant d’être lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2025. Face à cette décision inattendue, le board parisien serait prêt à ouvrir la porte à un départ dès cet été, afin d’amasser une belle somme d’argent. Si certains clubs de Premier League surveillent de près la situation du joueur, le Real Madrid reste toujours la piste numéro une pour accueillir le natif de Paris.

Le Real Madrid à la recherche d’un attaquant d’envergure

Et selon les informations de L’Equipe, le club madrilène voit d’un bon oeil la prise de position de Kylian Mbappé. Désireux dans un premier temps d’attendre la fin de son contrat en 2024, les Merengue « attendront que le Français fasse le nécessaire avant de passer à l’offensive. » Mais le départ de Karim Benzema oblige le Real à recruter un attaquant d’envergure. La Casa Blanca avait premièrement jeté son dévolu sur Harry Kane (Tottenham). « Mais, redoutant de longues et âpres négociations avec le président de Tottenham, Daniel Levy, le board madrilène s’interrogeait finalement, depuis quelques jours, sur le bien-fondé d’une telle opération. » Le Real Madrid se demandait même s’il n’était pas plutôt nécessaire de garder l’argent pour boucler l’arrivée de Kylian Mbappé, même libre l’été prochain (salaire et prime à la signature). « Une réflexion renforcée par le fait qu’ils ont très récemment renoué le contact avec l’entourage de l’attaquant de l’équipe de France et entamé de nouvelles discussions au sujet de son avenir. »

Et l’annonce de Kylian Mbappé ce lundi pourrait être la première pierre posée pour envisager une arrivée dans la capitale espagnole. « Les Madrilène ne s’attendaient pas à un tel timing et y décèlent la volonté de Mbappé de reprendre la main sur son avenir. Malgré ce nouveau rebondissement, ils restent extrêmement prudents pour le moment. » Leur stratégie est donc d’attendre que le champion du Monde force sa sortie ou que le PSG le place sur la liste des transferts. « Si c’est le cas, Pérez ne laissera pas passer une telle opportunité et il serait prêt à débourser jusqu’à 200 M€ », précise le quotidien sportif. Peu actif sur le marché des transferts les années précédentes, le club de Liga a les moyens nécessaires pour frapper un gros coup. Mais le principal concerné devra tout de même consentir des gros efforts financiers et baisser ses émoluments. Le départ de Karim Benzema ouvre une voie royale à Kylian Mbappé pour être la tête d’affiche du Real Madrid. « Le président madrilène serait aussi sûrement ravi d’avoir Mbappé comme tête de gondole lors de l’inauguration de son stade flambant neuf, prévue fin décembre. »

