Le Real Madrid prêt à ne pas bouger pour Mbappé cet été ?

Ce sera très certainement le feuilleton de l’été. Kylian Mbappé, qui ne souhaite pas activer sa clause de prolongation de contrat, va agiter le mercato estival. Le Real Madrid pourrait ne pas bouger dans ce dossier cet été.

Pendant la première partie de l’année 2022, Kylian Mbappé faisait l’actualité tous les jours. En fin de contrat le 30 juin 2022, il avait longuement hésité entre prolonger au PSG et rejoindre libre le Real Madrid. Il avait finalement décidé de poursuivre l’aventure à Paris. Mais cet été, le feuilleton est reparti de plus belle. Alors qu’il avait une clause pour prolonger d’un an son contrat avec le PSG, soit jusqu’en juin 2025, l’international français a décidé de ne pas l’activer. Contrairement à l’été dernier, le PSG ne veut pas se retrouver devant le fait accompli. Soit il prolonge soit il quitte les Rouge & Bleu dès ce mercato estival. Un club est avancé comme la possible future destination du Bondynois, le Real Madrid.

A voir aussi : Zidane encense Kylian Mbappé : « On suit et on admire »

Le Real Madrid prêt à attendre janvier 2024 ?

Selon les informations de Marca, le Real Madrid n’a pas bougé pour le numéro 7 du PSG ces derniers jours et ne compterait pas le faire dans les prochaines semaines. Le club madrilène souhaiterait attendre janvier 2024, lorsque Kylian Mbappé pourra discuter avec les clubs qui le souhaitent pour arriver libre en juin 2024. La direction madrilène ne souhaiterait donc pas s’offrir le capitaine des Bleus et verser une très grosse indemnité de transfert (200 millions d’euros) au PSG. Marca indique aussi que les dirigeants espagnols commenceraient même à être agacés de tout ce qui sort dans la presse au sujet de Mbappé, notamment car cela contribue à créer de faux espoirs chez les supporters. Le Real Madrid n’apprécierait pas cette sorte de pression médiatique qui voudrait rendre l’arrivée de Kylian Mbappé cet été obligatoire, conclut le média sportif madrilène.