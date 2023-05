Après un feuilleton au long cours l’an passé, le Real Madrid serait prêt à repartir à l’assaut de Kylian Mbappé. C’est, du moins, ce qu’on affirme outre-Manche.

Le 21 mai dernier, et alors qu’il était fortement pressenti du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé prolongeait finalement son contrat avec le PSG. Lié au club de la capitale jusqu’en juin 2024, l’ancien monégasque rentrera donc dans sa dernière année de contrat une fois le 30 juin prochain venu. Et s’il ne décide pas d’activer l’année supplémentaire présente au sein de son bail, il pourrait donc décider de partir libre. Le board rouge et bleu va donc devoir gérer cet épineux dossier chaud, en plus de tous les autres, au cours de l’intersaison.

Et revoilà le Real Madrid

Le mercato estival approchant, les rumeurs commencent d’ailleurs à émerger concernant l’international tricolore. Pour l’heure, aucun écho n’a spécifié le désir de Kylian Mbappé de plier bagages cet été. Pourtant, le Bondynois a connu quelques tumultes avec sa direction au cours des derniers mois. D’un autre côté, le PSG sort d’un exercice assez désastreux sur de nombreux points. Autant de facteurs qui pourraient faire espérer le Real Madrid, nous explique The Telegrap. Selon cette source, les Merengues auraient dans l’idée de relancer ce dossier dans les semaines à venir. Le but serait simple : réaliser un coup double XXL en attirant à la fois Jude Bellingham, toujours plus proche de la Casa Blanca, et le numéro 7 francilien. Le milieu de terrain britannique devrait coûter la bagatelle de 120 millions d’euros. Reste qu’il serait très étonnant de voir le club de la capitale entrouvrir la porte pour Kylian Mbappé. Surtout qu’avec l’incertitude régnant autour des cas Neymar Jr et Lionel Messi, on imagine difficilement la direction parisienne vendre celui qui est aujourd’hui présenté comme le cœur du projet piloté par Luis Campos.