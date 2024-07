Le Real Madrid reste le favori à la signature de Leny Yoro

Pour renforcer sa défense, le PSG pense à Leny Yoro. Mais le défenseur central de Lille aurait une préférence pour le Real Madrid, malgré l’intérêt du PSG, de Liverpool et de Manchester United.

Avec la longue absence de Lucas Hernandez, le questionnement sur le retour en forme de Presnel Kimpembe après plus d’un an sans jouer et l’avenir très incertain de Milan Skriniar, le PSG souhaite recruter en défense centrale. Sa piste prioritaire se nommerait Leny Yoro. Auteur d’une bonne saison sous le maillot de Lille, l’international espoirs français (18 ans), à qui il reste encore un an de contrat avec le LOSC, a décidé de ne pas prolonger son contrat. Pour ne pas le perdre libre de tout contrat dans un an, le club nordiste a ouvert la porte à un départ de son joueur. Outre le PSG, le Real Madrid serait aussi intéressé et aurait même la préférence du joueur.

A voir aussi : Mercato : Leny Yoro toujours vers le Real Madrid, mais le PSG reste en embuscade

Le Real Madrid toujours favori dans ce dossier

Ce dimanche, Fabrizio Romano a fait un point sur ce dossier. Outre le PSG et le Real Madrid, Manchester United serait toujours dans la course. Le club mancunien, qui le suit depuis plusieurs mois, aimerait bien s’offrir ses services, lui qui a vu Raphaël Varane partir à l’issue de son contrat. Liverpool aussi aimerait le convaincre de signer. Le spécialiste du mercato explique que les deux clubs anglais et le PSG essayent de savoir s’ils ont une chance dans ce dossier, puisque le Real Madrid garde le contrôle dans ce dernier et reste le favori à la signature de Leny Yoro. Le club merengue est en contact avec Lille alors qu’il a déjà trouvé un accord avec le joueur, qui souhaite poursuivre sa carrière chez le champion d’Espagne. Lille et le Real Madrid sont toujours en contact et tentent de s’entendre sur les modalités de ce futur transfert. Fabrizio Romano conclut en indiquant que Leny Yoro reste la piste prioritaire du Real Madrid pour renforcer sa défense centrale et que le joueur veut le club espagnol. La seule solution pour les autres clubs est que le Real abandonne cette piste. Ce qui est très fortement improbable.