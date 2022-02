Dans 10 jours, le Real Madrid et le PSG s’affronteront – sur la pelouse de Santiago Bernabeu – pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Vainqueurs à l’aller, les Rouge & Bleu voudront finir le travail à Madrid pour se qualifier en quarts de finale de la compétition. Les deux équipes jouaient hier en championnat. Le PSG s’est imposé contre Saint-Etienne après avoir été mené au score (3-1).

Le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du Rayo Vallecano, 12e de Liga. Les Madrilènes dominent la première mi-temps et se procurent plusieurs belles occasions, mais que ce soit Karim Benzema ou Marco Ansensio, ils tombent sur un très bon Luca Zidane. Casemiro a cru donner l’avantage aux hommes de Carlo Ancelotti mais son but, une très belle demi-volée du droit sur un centre de Modric, est refusé pour un hors-jeu. Dans une seconde période moins riche en occasions, Thibaut Courtois va sauver à trois reprises le Real avec des parades déterminantes. C’est finalement Karim Benzema qui va offrir la victoire à la 83e après un une-deux avec Vinicius JR et une sortie ratée de Luca Zidane. Avec ce succès, le Real Madrid prend provisoirement neuf points d’avance en tête de la Liga devant le Séville FC.